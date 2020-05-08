淡化近期衝突？美中貿易代表提早一週8日對話

週五 (8 日) 中國國務院副總理、中美經濟對話代表劉鶴應約與美國貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 及美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行通話，雙方表示，應加強總體經濟和公衛方面的合作，致力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，取得積極的成效，雙方同意保持溝通與協調。

外媒之前曾指出，原本的中美兩國的貿易談判代表最快將於下週 (11 日當週) 舉行電話會議，討論雙方第一階段貿易協議的執行情況，但意外提早至今日舉行，是否意味著中美雙方有意淡化近期緊張的氣氛。

(圖片: AFP)

美國總統川普近期頻頻對中國放話，直指新冠肺炎在美國肆虐是中國的責任，甚至不排除以加徵關稅報復中國，同時也語帶威脅指出若中國未遵守中美第一階段貿易協議承諾，美國將終止協議。

而美國商務部 4 月 27 日宣布一項新提案擴大美國製造的產品和技術在運往海外之前需要經過國家安全專家審查的名單。這規定目的在於阻止半導體、航太和其他工業領域的美國產品被運往海外。外界認為此舉是針對中國而來。

同時，7 日美國 FDA 一口氣撤銷 60 多家中國廠商向美國輸出 N95 口罩的許可，原因是重新緊縮進口標準。之前有白宮幕僚曾稱，美國醫療用品來源過度依賴中國，川普將下令聯邦機構增加採購美製產品。