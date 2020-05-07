4月中國財新服務業PMI升至44.4 不如預期

周四 (7 日) 財新公布中國 4 月份服務業 PMI 達 44.4，不如市場預期的 50.1，前期為 43，數據反映出中國服務業仍處於衰退區間，顯示服務業產出持續下滑，但下滑速度有趨緩。

之前財新公布的 4 月份財新中國製造業 PMI 下滑 0.7 個百分點至 49.4，重回衰退區間，但在服務業 PMI 回升的帶動下，4 月份財新中國綜合 PMI 為 47.6，回升 0.9 個百分點，仍處於衰退區間。

報告內容指出，中國服務業不論是內需或外在均持續萎縮，其中以外在需求減少最為明顯。整體而言，4 月份服務業新訂單呈現連續三個月下降，不過跌幅較 3 月略為縮小，而新出口訂單指數則下滑至 2014 年 9 月有調查以來次低，只高於今年 2 月。

許多服務業業者反映，肺炎疫情導致許多國家採取臨時停工和各種限制措施，所以不論在製造業或是服務業出口訂單均面臨衰退。綜合來看，新訂單總數持續下降，綜合新出口訂單跌幅超過 2 月份。

此外，服務業企業連續三個月減少聘雇人數，4 月服務業就業指數下跌至有數據以來新低。不過，上游原物料價格走跌，使得 4 月服務業原料價格大致平穩。而為提振銷售，服務業已連續第五個月降價求售。

雖然目前服務業表現不佳，但企業樂觀度回升至三個月以來高點，業界相信一旦疫情改善，服務業景氣度將會恢復。

財新智庫莫尼塔研究董事長鍾正生表示，4 月中國經濟遭受較嚴重的出口衝擊，這對所得、消費及企業投資都會產生連鎖反應。中國內需支撐經濟成長的力道不足，基建的刺激尚不足以完全抵消外在需求的驟降，所以中國經濟仍處於衰退狀態中。

