川普政策髮夾彎 聚焦疫苗和重啟經濟

川普政府週二 (5 日) 宣布將逐步停止「新冠病毒工作組」的工作，「重啟美國經濟工作組」將取而代之。未料不到一天的時間，川普政策急速髮夾彎，週三 (6 日) 美國總統川普稱，新冠病毒工作組將「無限期」繼續工作，並會「適當地」增換工作組人手，聚焦疫苗和重啟經濟工作。

川普如火如荼推動重啟美國經濟，他表示，因為我們不能維持國家在未來五年一直關閉，隨著美國進入應對疫情的第二階段，白宮開始討論解散疫情特別工作組。美國副總統彭斯週二表示，新冠病毒工作將轉移給其他聯邦機構處理，考慮最快在 5 月底執行。

週三 (6 日) 川普卻表示，我原以為可以更早解散新冠病毒工作組，但直到昨天我開始談論解散時，我才知道這個工作小組有多受歡迎。

川普推文讚賞彭斯防疫總指揮團隊出色的工作，新冠病毒工作組將無限期地繼續工作，致力於美國安全並再次開放美國。

川普還補充：「我們可以酌情增加或減少人員，該工作組還將非常關注疫苗和治療領域。謝謝！」

川普早前受訪時表示，重啟經濟活動可能導致更多美國人感染病毒，會有更多人死亡，但美國在疫苗方面做得很好，但是不管有沒有疫苗，疫情都會過去，我們會恢復正常生活。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 360 萬例，死亡數突破 25.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 120 萬，死亡人數至少 7.1 萬。

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週三警告，如果各國不極其小心地進行過渡 (逐步解封)，那麼重新實行封鎖的風險仍非常真實。

哥倫比亞大學醫學中心專家 Irwin Redlener 表示，最壞的情況是不可避免的，防疫管制會有所作為，當解除限制時，將會看到後果，過早的重啟經濟將是對人們宣判死刑。