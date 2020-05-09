門票全數售罄 上海迪士尼下週一開園實施人流管控

因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情休園近 4 個月後，上海迪士尼樂園終於將在下週一 (11 日) 重新開園，門票已在週五 (8 日) 開賣不久後全數售罄，為管控疫情，官網聲明指出開園後將實行人流限制。

官網聲明指出，5 月 11 日重新開園後將實施一系列安全措施，包含僅開放平時流量 8 萬人次的三分之一入園、提前購票及預約入園等，同時要求遊樂設施排隊人潮保持安全距離，並加強消毒頻率，園內部分區域和表演也暫不開放。

此外，入園民眾還需掃瞄由政府推出的上海健康 QR code，進行追蹤作業及疫情初期檢測，除了用餐期間外，園內民眾必須全程配戴口罩。

官網指出在重新開放的初期階段，平日普通票價為人民幣 399 元，週末普通票價為人民幣 499 元。

(圖：上海迪士尼官網)

疫情迫使迪士尼關閉全球各地的主題樂園，導致其上季獲利大減 14 億美元，光是主題樂園獲利就減少 10 億美元。根據彭博彙編數據，截至 2019 年 9 月的一年內，主題樂園營收佔迪士尼總營收約 46％，為電影娛樂業務營收的 2 倍之多。

目前其位於美國、香港和巴黎等地主題樂園皆還未開放，不過迪士尼昨日表示，5 月 20 日起將開放位於佛州奧蘭多戶外購物娛樂中心的部分餐廳及商店。

東京迪士尼營運商東方樂園株式會社 (Oriental Land) 今日也發布公告稱，受到緊急狀態宣言延長影響，東京迪士尼樂園及海洋樂園將待千葉縣政府取消停業要求後，再討論確切開園時間，同時宣布含正式員工在內約 5400 名員工進行臨時休假，直到重新開園為止。