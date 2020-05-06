路透：美商務部擬起草法案 允許美企與華為共同制定5G標準

《路透社》週三 (6 日) 引述消息人士報導，美國商務部將起草相關法規，允許美國企業與華為合作，共同為下一代 5G 網路制定標準。

兩位消息人士稱道，歷經長達一年不確定性後，美國商務部正在起草一項新規則，允許美國企業與華為共同制定 5G 網路標準，並稱該草案正在商務部進行審查，待批准後即交付其他機構再行審核，目前無法確定整個流程將花費多久時間，或是其他機構是否會反對。

自從去年 5 月華為遭美國商務部列入黑名單後，部分美國科企工程師隨即停止與華為合作開發 5G 網路標準，不禁讓產業主管和政府官員開始擔憂美國將陷入競爭劣勢，因美國一再缺席 5G 標準制定會議。

包含 Marco Rubio、James Inhofe 和 Tom Cotton 在內等六名美國參議員上月致信美國商務部、國防和能源部稱，美國非常需要透過相關法規，確定在具有實體清單的情況下，不會限制到美國參與 5G 標準制定的過程，信中強調對美國在全球 5G 技術領域的領導地位感到擔憂。

美國資訊技術產業協會 (ITI) 亞洲政策高級主管 Naomi Wilson 表示，白宮希望美國企業與華為保持競爭力，然而他們的政策卻在無意中導致美企在技術上落後華為和黑名單上的其他陸企。