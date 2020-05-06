Fed副主席：美國經濟有望於Q3復甦

聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二 (5 日) 表示，在經歷 GDP 和就業大幅萎縮後，估計 4 月份失業率將超過 1940 年紀錄，不過經濟有望在第三季復甦。

「我們認為，Fed 實施的政策將能確保經濟盡可能地強勁回彈，我們目前處在最艱困的時期，這是我們前所未見的經濟數據。」

克拉里達承諾，Fed 將繼續為市場和經濟提供一切所需支持。「我個人認為，經濟可能會在第三季反彈。」

美國股市週二收漲，不過在克拉里達表示經濟可能需要更多 Fed 的財政和貨幣支持後，美股漲幅收斂。

「勞動力市場要從衝擊中恢復需要一些時間，我們確信經濟能在下半年復甦。」

美國勞工部將於週五發布 4 月份非農就業報告，預計失業率將激增至 16%，創下 1948 年以來的最高月度紀錄，3 月份失業率報 4.4%。

克拉里達表示，美國經濟正處於衰退，當前失業率可能位於 15% 至 20% 區間，不排除突破 20%，可能超越 1940 年來最高紀錄。

不過克拉里達認為，一旦經濟重啟，人們回到工作崗位，經濟可能逐步復甦。

此外，聖路易斯 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 則表示，若經濟停擺的現象持續到下半年，美國整體經濟將面臨一系列嚴重問題。

布拉德認為美國各州應依照當地疫情衝擊程度，量身制定經濟重啟計畫。他表示，若疫情獲得有序控制，那麼美國與過去經驗相比，將有更大機會能從這次衝擊中迅速恢復。

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