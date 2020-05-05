2008年來首見 美國4月ISM非製造業PMI跌破景氣分水線

美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (5 日) 公布非製造業採購經理人指數 (PMI) 最新數據，疫情導致美國經濟活動幾乎停擺，4 月非製造業 PMI 報 41.8，為 2009 年 12 月以來首度落入收縮區間，也創下該年以來最低水平。

4 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 26，前值 48，為 1997 年有紀錄以來最低水平

新訂單指數報 32.9，前值 52.9，為近 11 年首度收縮

僱傭指數報 30，前值 47，為 1997 年有紀錄以來最低水平

供應商交貨指數報 78.3，前值 62.1，為 1997 年有紀錄以來最高水平

存貨指數報 46.9，前值 41.5

原物料價格指數報 55.1，前值 50

未完成訂單指數報 47,7，前值 55

新出口訂單指數報 36.3，前值 45.9

原物料進口指數報 49.3，前值 40.2

庫存景氣指數報 62.6，前值 47.8

4 月 ISM 非製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

4 月商業活動生產指數、僱傭指數雙雙創下有紀錄以來最低水平，自 3 月 21 日以來，全美國總計有 3030 萬人申請失業補助，就業指數下滑符合經濟學家對 4 月的失業率預期。

另外，供應商交貨指數也創下有紀錄以來最高水平，通常與供應商交貨時間延長與強勁經濟活動與需求有關，然而在當前情況下，供應商交貨速度延長顯示在疫情干擾下，企業關閉導致供應短缺。

ISM 主席 Anthony Nieves 表示，4 月數據大幅下滑主要受疫情導致的供應問題所影響，並稱根據過去 NMI 與整體經濟關係，4 月非製造業 PMI 對應今年國內生產毛額 (GDP) 將下滑 2% 至 3%。

Nieves 稱道：「產業受訪者擔心新冠病毒對供應鏈、營運能力、人力資源和財務的影響，並對何時能恢復正常營運感到高度不確定。」

ISM 服務業幾乎佔美國經濟 8 成以上，根據美國經濟分析局數據，運輸、娛樂和餐飲旅館業是美國個人消費支出的三大核心，佔總消費支出的 14%，然而疫情對於人際間互動與接觸造成非常大限制，因而導致支撐美國經濟的服務業嚴重受創。

儘管部分美國經濟本週起陸續重新開放，但經濟學家認為，美國經濟無法迅速回升至大流行前水平，由於重新開放經濟涉及二波感染和再度封鎖的風險，想要恢復還需要花費數年時間。