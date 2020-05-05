美國3月貿易赤字月增12% 研究員：恐為全球貿易惡化起點

美國商務部週二 (5 日) 公布最新數據，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾，全球商品及服務持續正遭受前所未有的打擊，3 月美國貿易赤字進一步擴大至 444 億美元，高於市場預期，研究員警告這恐為全球貿易惡化的起點。

美國商務部表示，3 月貿易赤字月增 11.6% 至 444 億美元，3 月進口額下滑 6.2% 至 2322 億美元，為 11 年最大跌幅，出口額則下滑 9.6% 至 1877 億美元。

紅線：美國貿易進口額，綠線：美國貿易出口額 (圖：Zerohedge)

值得注意的是，銀行和旅遊業等服務出口額下滑將近 110 億美元，至 596 億美元，一般情況下的每月服務出口額通常變化不大，3 月出現暴跌顯示疫情所造成損失已不容小覷，同時意味著 4 月服務出口可能遭受更沈重打擊。

外交關係委員會研究員 Brad Setser 警告，3 月的貿易數據可能是全球貿易額走跌的開始，4 月跌幅恐持續加劇，且 5 月不會出現顯著回升。

隨著疫情延燒，中國工廠關閉衝擊全球供應鏈，在疫情自中國向外流竄至世界各地後，多國政府為防止疫情擴散接連頒布封鎖措施，進一步壓低市場需求。

對華商品貿易逆差自 197 億美元降至 155 億美元，為 2007 年至 2009 年經濟大蕭條以來最低水平，今年迄今，美國與中國的貿易逆差較去年同期減少了 35%。

美國對華貿易赤字持續下滑 (圖：Zerohedge)

國際貨幣基金 (IMF) 上月預計，今年全球貿易額將下滑 11%，世界貿易組織 (WTO) 更為悲觀，預期跌幅將落在 13% 至 32% 區間，並稱疫情將重創全球，尤其是亞洲和北美。