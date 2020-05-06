Strategy Analytics:第一季平板出貨年減12% 優於預期

周三 (6 日)Strategy Analytics 發布報告指出今年第一季，全球平板電腦出貨量達 3220 萬台，年減 12%。該機構指出，雖然新冠肺炎在發展初期有部份機構做出一些非常悲觀的預測，但以實際上來看第一季平板電腦市場表現優於預期。

資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網彙整製表

第一季平板電腦出貨量排名以蘋果居冠，三星、華為、亞馬遜、聯想依序排在 2～5 名，其中聯想平板電腦出貨量連續第三個季度成長，年增率 2%，表現相對亮眼。

至於蘋果第一季平板電腦出貨量則下降 3%，三星則下滑 2%。前五大品牌中以華為出貨下跌幅度最大，其它主要品牌廠則表現相對穩定。

Strategy Analytics 分析師 Chirag Upadhyay 指出，整體而言，由於全球公衛事件阻礙經濟活動，因此 2020 年第二季消費者將承受巨大壓力。但已有數據顯示，再防疫的期間內人們在家辦公及學習，對平板電腦的需求強烈，這將使如蘋果及聯想之類品牌大廠受惠。

而蘋果財務長 Luca Maestri 則在日前公布第二季財報時也表示，雖 iPhone 和穿戴裝置的銷售量在第三季 (蘋果財年) 表現將比第二季更差，但預估 iPad 和 Mac 出貨量在第三季將有所改善。