彭斯：白宮防疫小組最快5月下旬解散

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週二表示，白宮專職應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的特別小組最快可能會在 5 月下旬或 6 月初解散，政府正與其他聯邦部門討論，如何於過渡期轉移防疫措施。

美國國總統川普週二 (5 日) 說，白宮將逐步淘汰防疫特別小組，可能將替換成專注於「重啟經濟」的工作小組。

儘管確診病例持續增加，衛生專家更警告今年底會再爆發二度感染潮，但美國各州已經逐步放寬社會隔離措施，對此川普解釋道：「因為我們不能將國家關閉五年。」

負責特別防疫小組的彭斯表示：「我們已經開始與聯邦緊急措施署 (FEMA) 討論過渡計畫。」他更說，解散白宮特別防疫小組一舉反映出「我們國家已經取得巨大進展」。

彭斯補充，白宮正在評估是否能在 5 月 25 日的美國陣亡將士紀念日或 6 月初左右，將防疫工作轉移至 FEMA。

川普週二表示：「彭斯和特別防疫小組表現出色，但我們現在正在尋求另一種形式，那就是安全與重新開放，我們可能為此成立另一個小組。」

據 CNBC 消息人士指出，自 4 月 24 日停開例行疫情發布會以來，防疫小組開會頻率也已降低，該小組包括傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 和召集人柏克斯 (Deborah Birx) 在內。

但佛奇週二下午接受哥倫比亞廣播公司專訪，表示防疫小組仍未解散。

川普週二前往亞利桑那州鳳凰城參觀 N95 口罩工廠時表示，美國因應疫情已經進入「第二階段」，包括解除防疫專責小組。

數據顯示，美國境內已累計超過 120 萬人確診感染，死亡病例逾 7 萬名，均為全球最高。