Fed官員：美國Q2 GDP恐萎縮30% 呼籲更多財政刺激

美國聯準會 (Fed) 三位官員週五分別表示，若復甦過程不完善，可能會為美國勞動力和產能留下永久的傷疤。

美國達加斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 則表示，由於新冠病毒影響，第二季度經濟將出現嚴重萎縮，美國需要更多財政刺激政策。

卡普蘭表示：「第二季度美國 GDP 可能收縮多達 30%，到今年年底，失業率可能會高達 20%。這一預測表明，未來幾個月的失業人數可能比年初要多增加 1000 萬人。」

聯準會目前已啟動 9 項緊急貸款計畫來增加市場流動性，並支持中小企業度過疫情危機。然而卡普蘭指出，這些只是過渡性貸款，而非直接刺激，真正要刺激經濟只能由國會推動。

他補充，低利率將維持更長一段時間，而聯準會需要採取更多行動來銜接這段時期。

卡普蘭預測，美國經濟將在第三季和第四季時恢復增長，但 2020 年整體 GDP 仍會萎縮 4.5% 至 5% 左右，而年底前失業率將達 8% 至 10%，

「我們需要在今年剩下的時間內和明年祭出刺激政策，以降低失業率，好讓經濟盡快恢復增長。」卡普蘭說道。

Fed 里奇蒙分行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，聯準會在疫情期間為支持企業維持運作所投入數兆美元，只能算是經濟復甦的開端，待疫情解除後，企業需要重新培訓員工、社會安全措施也需要重新設置。

巴金強調，因此我們需要努力提高經濟復甦速度。他指出，社會疏離政策可能會降低公司運作效率，並削弱企業信心，阻礙商業投資。

「經濟逐步恢復正常運作，但我擔心經濟著陸點」巴金說道。

聖路易斯分行總裁布拉德 (Bullard) 向《華爾街日報》表示，他擔心若停工時間拖太長，重新復甦的過程不夠完善，可能會導致經濟蕭條。

布拉德說道：「我認為，如果我們不夠謹慎，且未能在接下來的幾個月正確落實復甦計畫，恐怕會承擔經濟衰退的風險。」

他建議各州需要採取更精細、更基於風險的方式恢復經濟活動，她認為美國經濟若停擺太久，將出現企業破產等問題。

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