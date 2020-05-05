輝瑞宣布：在美展開新冠疫苗人體試驗

美國製藥大廠輝瑞 (Pfizer) 週二 (5 日) 宣布已開始在美國展開新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗初步人體試驗，預計結果將在 5 月下旬公布，若試驗結果證明有效，疫苗有望於年底前在美國量產分銷。

消息發布後，輝瑞 (PFE-US) 於美股盤前上漲 2.07%，暫報每股 38.40 美元。

(圖：Investing.com)

輝瑞和德國製藥商 BioNTech 合作共同開發病毒疫苗，繼上月底獲得德國批准於當地展開人體試驗後，兩家公司今日稱美國首批受試者已接種潛在疫苗 BNT162，首批試驗針對 18-55 歲的成年人，之後會再轉向年齡層較大的族群，希望測試樣本至少能達到 360 人。

輝瑞計劃今年 7 月初將人體試驗擴大至美國各地，最終受試者可能達到 8000 多名。

首批投藥地點包含紐約大學 Grossman 醫學院和馬里蘭大學醫學院，馬里蘭大學疫苗開發和全球健康中心主任 Kirsten Lyke 稱在確定哪種化合物和投藥方案最有效後，試驗範圍將進一步擴大。

根據過去經驗，疫情研發過程從早期研究到監管機構批准，通常需要花費 9 個月至 10 年時間不等，Lyke 認為本次測試相當於將典型臨床試驗的一、二和三階段全部壓縮至 5 個月內，因此若試驗結果順利，將創下有史以來最快進度之一。

輝瑞科研長 Mikael Dolsten 上月表示，假設疫苗試驗結果成功且順利獲得藥物監管單位批准，該公司有望年底前供應數百萬劑疫苗，並預計明年劑量可能提升至數億。