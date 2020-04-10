繼大砍航空股後 波克夏再賣巴菲特鍾愛的「金融股」

據股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 遞交的最新監管文件顯示，波克夏已在本週二 (7 日)、週三 (8 日) 趁美股反彈之際拋售了小部分紐約梅隆銀行 (BK-US) 持股，而巴菲特在過去的投資生涯裡，事實上是對銀行股情有獨鍾。

監管文件顯示，波克夏海瑟威在週二 (7 日)、週三 (8 日)，以每股 35.31 至 35.83 美元價格，出脫了紐約梅隆銀行 86.91 萬股股票，剩餘間接持股為 8810 萬股。

本次波克夏拋售紐約梅隆銀行，是繼上週拋售美股航空股後的最新操作公開，上週波克夏曾以每股 31.38 至 33.97 美元價格出脫 230 萬股美國西南航空 (LUV-US) 持股，並以每股 22.96 至 26.04 美元價格出脫 1299 萬股達美航空 (DAL-US) 持股。

因巴菲特近年來已漸漸交棒予旗下經理人，故本次交易可能並非巴菲特本人親為，但仍是巴菲特旗下的「徒弟們」所做出的投資決策，而先前在今年 3 月初時，波克夏還曾經砸下 3.59 億美元重金增持紐約梅隆銀行。

當時 3 月份時巴菲特也曾公開表示，估計這一次武漢肺炎 (COVID-19) 疫情和油價大跌之危機，不會比 2008 年金融海嘯更為嚴重，故依然看好銀行股。

巴菲特當時說道：「我確實有覺察到我們可能回在某個時間爆發大流行病，但是我認為，這最終仍無法阻止國家或世界的進步。」

巴菲特也曾經在 2 月底肺炎疫情發展期表示，當時的美股銀行股估值相當具有吸引力，甚至比其他股票還要更引人入勝。

美股銀行股佔據波克夏資產組合比重極高，據美股 13F 報告揭露，截至 2019 年底，波克夏持有之銀行股市值高達 2480 億美元。