脫歐後談判進展緩速 英國金融業的下一步？

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情加劇關係不確定性，金融機構越來越擔心英國與歐盟無法如期在年底前達成貿易協議，迫使英國各家銀行重新思考無協議脫歐的下一步該怎麼走。

歐盟每年自英國金融機構獲得的金融服務出口價值高達 260 億英鎊 (約 325 億美元)，可謂英國最大出口市場，儘管英國金融機構年底前仍可為歐盟提供服務，隨著脫歐過渡期談判即將結束，無協議脫歐的擔憂情緒高漲，英國金融業必須為無協議脫歐計劃做好準備。

倫敦金融城政策與資源委員會主席 Catherine McGuinness 認為：「多數人對於強生政府延長過渡期不抱期待，但隨著時間越來越緊迫，我們正在尋求各種解決方案。」

倫敦金融城政策與資源委員會主席 Catherine McGuinness(圖：AFP)

一家全球大型銀行內部消息人士稱：「談判進展並不順利，我們必須對無協議脫歐做好心理準備，政府在延長過渡期方面的堅定立場已經扼殺金融業的努力。」

若英國首相強生堅持不延長過渡期，雙方貿易協定將正式自 2021 年 1 月起生效，若要延長過渡期，英國必須在 6 月底前向歐盟提出要求，據報導，英國將在 6 月評估談判情況，並決定是否繼續談判，或是準備在沒有達成協議的情況下於年底脫歐，後者將涉及關稅與配額的重新調整。

在簽署脫歐協議前，去年曾多次傳出無協議脫歐可能，為防止失去最大服務出口市場，英國銀行紛紛將員工和業務撤離倫敦，為的是能夠在脫歐後與歐盟保持密切聯繫。

一位銀行業消息人士稱，與歐盟維持以平等為基礎的金融交易市場是金融業期望的最佳選擇，這對倫敦票據清算機構來說非常重要，若無法維持平等交易，他們將要求歐盟客戶在年底前將數十億歐元現金匯出英國。

同樣的，英國也必須決定是否希望給予歐盟金融機構平等訪問權限，多數銀行家和 McGuinness 皆贊成無論歐盟對於英國的金融市場准入資格有何決定，英國都應該授與歐盟准入資格。

除了疫情危機打斷談判進程，目前英國和歐盟仍無法就部分領域達成共識，貿易談判因此陷入僵局。《彭博社》稍早報導，英國談判團隊消息人士稱，只要歐盟將英國視為獨立談判者，英國有信心能在未來達成貿易協議。

「我對於談判結果非常樂觀，我相信談判人員互相取得很好的理解，若歐盟能夠將我們視為獨立談判者，談判進展將能快速推進。」上述消息人士說道。