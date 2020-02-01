英國脫歐過渡期正式開跑! 英歐貿協仍困難重重

在加入歐盟 47 年後，英國終於在倫敦時間週五 (31) 晚間 11 點離開歐盟，寫下現代歐洲歷史上最大政治與經濟改變的一章節。

週五的脫歐象徵著英國正式結束了英國政壇長達三年半的動盪、經濟不確定性以及與歐盟的緊張關係，並且進入接下來關鍵 11 個月的脫歐過渡期。

英國首相官邸唐寧街 10 號前方投射著的大笨鐘時間即將敲響脫歐的 11 點鐘 (圖片: AFP)

這 11 個月脫歐過渡期間，英國仍具有歐盟成員國資格，並將續用歐盟法律，但不再於歐盟機構中派代表，在脫歐過渡期間，英國也不具備投票權。

在這段時間內，英國將試著與其最大的單一貿易夥伴 - 歐盟達成貿易協議，此前歐盟總部已警告倫敦當局，脫歐後的「無摩擦貿易」關係將不再相同。

儘有 11 個月的時間能完成協議，否則英國面相歐盟的單一市場便得在沒有協議的情況下進行交易，且須恢復世界貿易組織 (WTO) 的規則。據悉歐盟執委會可能於 2 月 3 日公布談判草案內容。

英國時間晚間 11 點，英國首相官邸正前方數字便歸於零，象徵嶄新章節 (圖片: AFP)

而首相強生在週五進行國家致詞時，更稱呼脫歐為「新時代的曙光」、「更是嶄新的一頁」。他說道:「今晚我們即將離開歐盟，對許多人來說，這是一個令人驚訝的事實。」

首相強生揚言，他將在未來三年內完成英國與各地的自由貿易協定，預計將覆蓋 80% 的英國商業貿易。「我的工作是讓這個國家團結起來 讓我們前進」。

愛爾蘭總理 Leo Varadkar 則表示，歐盟將成為英國脫歐後貿易談判中的「強勢的一隊」，並稱達成協議將困難重重。

道富銀行宏觀戰略負責人 Lee Ferridge 認為，市場低估了英國與歐盟之間自由貿易協定的可能性，尤其要在這緊迫的 11 個月內完成貿易協議，相當有挑戰性。