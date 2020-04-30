全球鎖國躲疫情 測驗台灣經濟韌性

《彭博社》報導，台灣是為數不多的能夠迅速控制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發的地方之一，但是目前仍不清楚台灣是否也能倖免於經濟衰退，因為全球需求的下降似乎將打擊所有與貿易緊密相關的經濟體。

台灣政府當局在今年初便採取了防疫行動，以遏止疫情的蔓延，並提供了超過 300 億美元的救濟措施，使 企業和人民免於痛苦，而台灣第一季經濟成長預期為 1.7%，較其他地區要強勁得多，但是這樣的成長是否能夠持續，則取決於像是中國、日本、南韓或美國等貿易夥伴的經濟萎縮將持續多長時間。

元富投顧 (Masterlink Investment Advisory) 經濟學家許芷雁 (Anita Hsu) 表示：「台灣顯然是一個以貿易為主的國家，將受到全球經濟衰退的打擊，但與其他許多地方相比，所處情況更好一點，因為台灣可以正確地控制疫情的爆發。由於台灣並未封鎖國內市場，並且未進行任何嚴重裁員，因此國內消費獲得了支撐。」

到目前為止的信號是混合的，但是趨勢向下。3 月份工業產值仍在增長，但出口和零售額均下跌。此外，景氣對策信號 (Monitoring indicator) 自去年 10 月以來首次跌入「低迷」區塊。景氣對策信號是設備進口、貨幣供應量和股價等經濟訊號指標。

台灣各項經濟指標 (圖片：彭博社)

但是，台灣在很大程度上控制了疫情的爆發。隨著全球確診病例數突破 300 萬例，台灣的確診病例人數保持在 429 例，此外，台灣更是連續 4 天零確診。

經濟學家和投資者正在積極估算該疫情的經濟影響有多大。國際貨幣基金組織 (IMF) 在本月初預測，今年台灣經濟將萎縮 4%，是有史以來最大的降幅。不過，台灣政府官方預期的台灣全年經濟成長高達 1.8%。

台灣全年經濟成長預期為 1.8%(圖片：彭博社)

第一金證券投資顧問股份有限公司 (First Capital Management) 經濟學家表示：「現在各項的預估都有，一切都取決於疫情。所有的因素，例如疫情對經濟活動的影響和政府的救濟措施，如今持續變化當中。」

南韓上一季經濟成長歷經了全球金融危機以來最大的收縮，GDP 年減 1.4%。對於台灣而言，令人擔憂的信號是，南韓的晶片出口失去了成長動力。

到目前為止，台灣經濟耐受住了今年所面對的考驗，由於企業積極減輕對中國生產線的過度依賴，台灣相較其他亞洲貿易經濟國家更快擺脫美中貿易戰的影響，如果台灣能夠在不受影響的情況下成功擺脫這場疫情危機，將可能連續第二年超過其他亞洲經濟體，高居強勢地位。

(本篇不開放合作夥伴轉載)