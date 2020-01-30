脫歐前最後一次利率會議！英國央行維持利率不變 英鎊短線上漲

週四 (30 日) 在央行總裁卡尼 (Mark Carney) 任內的最後一次政策會議，也是英國退出歐盟的前一天，英國貨幣政策委員會以 7 票對 2 票多數決，將銀行利率維持在 0.75%，同時暗示若經濟走弱，不排除降息可能。

截至台北時間週四 (30 日) 晚間 20 時許，英鎊兌美元短線上漲 0.56%，暫報 1 英鎊兌 1.3093 美元。

英鎊兌美元匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

英國央行指出，隨著首相強生 (Boris Johnson) 贏得大選，市場對於脫歐的不確定性正逐漸消退，商業信心也正在走強。不過，英國央行官員們同時表示通膨壓力出現減弱跡象，並稱低於預期的供應增長將會限制經濟擴張，

英國央行也稱，若近期全球或國內經濟指標有走弱跡象，不排除採取政策舉措以提升 GDP 復甦預期，官員們暗示可能很快就會採取寬鬆貨幣政策。

英國央行將 2020 年 GDP 增長預期自 11 月的 1.75%，下調至 0.75%，同時調降 2021 年和 2022 年的預期約四分之一。根據今年降息的貨幣市場定價，預計通膨率將在 2021 年回到 2% 目標。

此外，英國央行委員會一致通過維持企業債券和政府債券購買量，貨幣政策委員會將非金融投資級公司債券的購買存量維持在 100 億英鎊水平，以及將英國政府購買債券規模維持在 4350 億英鎊。

英國央行總裁繼任者 Andrew Bailey 將正式於 3 月中旬就任，屆時政府將公布財政預算案，結束近十年來實施的財政緊縮政策。

英國訂於倫敦時間週五 (31 日) 晚間 11 點正式脫離歐盟，屆時英國和歐盟將進入脫歐過渡期談判，並以 2020 年底前達成自由貿易協定為目標。