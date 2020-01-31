脫歐前夕！一文看懂英國脫歐關鍵點

英國脫歐經歷三年多來的峰迴路轉，與無數回談判、延期等歹戲拖棚，終於將在週五正式上路，這是英國自 1973 年加入歐盟前身《歐洲經濟共同體》以來，首次脫離歐盟。

由歐盟其他 27 個成員國組成的歐洲議會在週三 (29 日) 以 621 票贊成對 49 票反對，正式通過了英國首相強生 (Boris Johnson) 所提交的脫歐協議，象徵著脫歐的落幕。

歐盟議會在布魯塞爾總部牽手歡唱驪歌，象徵送別英國（圖片: AFP）

但緊接而來的，是英國與歐盟的自由貿易協定談判過渡期，市場密切關注這後續 11 個月進展。

脫歐後接下來呢？

根據英國與歐盟達成的退出協議，英國同意向歐盟分期分批支付象徵「分手費」的會費，作為雙方的財務結算，預估為 300 億英鎊左右。

這 11 個月脫歐過渡期間，英國將續用歐盟法律，但將不再於歐盟機構中派代表。英國在脫歐過渡期間，仍具有歐盟成員國資格，但不具備投票權。

英國可以要求延長過渡期 1 至 2 年，但需在 2020 年 7 月 1 日之前告知歐盟，脫歐期旨在用來讓雙方訂立新的自由貿易協定，不過強生堅稱不會延長過渡期。

如果英歐不能在期限內達成新自由貿易協議協議，那麼英國將面臨無協議進行貿易的情形，意味著對英國出口至歐盟的商品將課徵關稅和其他貿易壁壘。

重塑英歐關係

英國將在過渡期結束時離開歐盟單一市場和關稅同盟，英歐雙方仍需要討論未來英歐貿易關係。

歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 指出，脫歐協議只是歐洲與英國建立新關係的第一步。「我希望歐盟和英國繼續保持友好的夥伴關係」。

除了貿易，未來英國與歐盟也有許多其他方面的關係也需要重新確定。包括了：

執法、情報共享與安全規定

空域標準與安全

漁業垂釣水域

電力和天然氣供應

藥物監管和許可

英國脫歐派獨立黨領袖 Nigel Farage 說道「我們想要貿易、友好合作和互惠關係，我們並不需要歐洲委員會，不需要歐洲法院」他補充道：「我們愛歐洲，我們只是討厭歐盟。」

市場分析：北愛邊界議題仍待解決

道富銀行宏觀戰略負責人 Lee Ferridge 認為，市場低估了英國與歐盟之間自由貿易協定的可能性，尤其要在這緊迫的 11 個月內完成貿易協議相當有挑戰性。

尤其脫歐協議最關鍵的北愛爾蘭邊境問題仍是一道難題，一旦英國脫歐，北愛爾蘭及愛爾蘭共和國之間的邊界，將成為英國對歐盟的邊界，就要重新設立海關。

因此貿易協議也需含括避免北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間重新設立邊界的邊境保障措施規定。

Ursula von der Leyen 認為，英國與歐盟雙方要在 2020 年 12 月 31 日脫歐過渡期結束之前，談妥雙方未來關係與共識「基本上不可能」。

英國脫歐關鍵時間表