買股想搭聯準會順風車？3指標說別急著入市

投資人正在評估疫情最糟情況是否已經過去，美股自 3 月 23 日低點反彈逾 20%，然而本週連兩個交易日又下跌 1200 點。分析師建議想趁低點買入的不妨觀察三個指標，再決定是否投入資金。

Canaccord Genuity 股票策略師 Tony Dwyer 說：「我們當然不想和聯準會 (Fed) 對作，但最終還是必須看到經濟接近衰退尾聲的跡象才能投入。」

從 3 月 23 日低點算起，道瓊工業指數上漲 23.8%、標普 500 上漲 26.2%，那斯達克漲了 20.4%。Dwyer 表示，Fed 承諾支持企業信用市場，包括買進高收益債券，令投資人相信等到疫情過去、封鎖措施解除，經濟就能 V 型反彈，但事實上，信用市場仍有一些指標顯示，現在就看好經濟可以 V 型反彈，時機還不成熟。

Dwyer 用以下三項指標觀察買進標普 500 指數的時機：

指標 1：長短天期公債殖利率差

美國公債殖利率曲線依然相當平緩，2 年期和 10 年期公債殖利率差，依然遠低於前幾波股市低點、或經濟衰退尾聲。

美國 2 年期和 10 年期公債殖利率利差走勢圖。(來源: MarketWatch)

指標 2：企業貸款需求變動

Dwyer 觀察企業貸款需求 26 週變動率，而這項指標在止於 4 月 17 日的一週飆升 17.3%，「這樣的變動史上罕見，很可能代表經濟衰退剛要開始」。

如果經濟即將展開復甦，通常企業貸款需求會大幅下滑。

指標 3：金融情勢指數

芝加哥聯邦準備銀行的「全國金融情勢指數」(NFCI) 是一項彙整 105 種金融活動，以評估企業獲得信用的整體情況。儘管 Fed 已展現以額外行動支撐債券市場的意願，但這項指標顯示，近來的信用依然愈來愈緊縮。

Dwyer 說：「經濟仍在大規模封鎖狀態，重啟經濟活動的腳步將非常緩慢，而我們偏好的信用指標顯示，現在認定經濟衰退已近尾聲還太早。」