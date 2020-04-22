Strategy Analytics：平板電腦處理器市場年增2% 蘋果奪冠

根據 Strategy Analytics 手機組件技術研究服務所發布的報告《2019 年第四季平板電腦應用處理器市占率追踪：蘋果以 47% 的營收占比領先》，全球平板電腦應用處理器 (AP) 市場年增 2%，達到 19 億美元。

Strategy Analytics 的報告顯示，在 2019 年全球平板電腦應用處理器市場中排名前五位的是蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)、聯發科 (2454-TW) 和三星 LSI。蘋果以 44% 的市佔率排名第一，並在市場上保持領先地位，高通和英特爾則緊隨其後， 2019 年營收占比皆為 16%。

2019 年全球平板電腦應用處理器市場市佔率 (圖片： Strategy Analytics )

Strategy Analytics 副總監 Sravan Kundojjala 表示：「儘管平均售價 (ASP) 表現強勁，但平板電腦出貨量下跌的趨勢仍然對平板電腦 AP 供應商是一項挑戰。

Strategy Analytics 預估，基於 x86 的平板電腦應用處理器佔 2019 年總出貨量的 11%。英特爾佔 2019 年 Windows 平板電腦應用處理器出貨量的大部分。不過，高通正試圖通過自家的 Snapdragon 8CX 、Snapdragon 8C 與 Snapdragon 7C 來擴展到 Windows 生態系統。」

Strategy Analytics 手機組件技術服務執行總監 Stuart Robinson 也表示：「海思和三星 LSI 在 2019 年的平板電腦應用處理器出貨量年增率皆有所成長。兩家公司繼續利用其內部客戶關係和整合蜂窩通訊能力來搶奪平板電腦應用處理器的市佔率。」