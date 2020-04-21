突破人眼極限！三星宣布研發6億畫素感光元件

週二 (21 日) 三星 LSI 執行副總 Yongin Park 在官網發文表示，目前三星準備研製 6 億像素 (600MP) 感光元件，已直接突破人眼極限 (約 5 億像素)，與 SONY 的模組競爭如火如荼的進行中。

自去年三星推出了 6400 萬像素的 ISOCELL GWX 感光元件後，隨後亦推出為小米設計的 ISOCELL HM1 / HMX 感光元件，其也安裝至最新的 Galaxy S20 機型，能搭載 1 億 800 萬像素相機，此前更有消息稱三星正在研發 1 億 500 萬像素 Nonacell 圖像感光元件，週二 (21 日) 更直接宣布將展開研發 600MP 感光元件。

而 600MP 感光元件研發計畫中，預計將能超過人眼可以看出的大約 500MP 的解析度，相比之下，多數市場上單眼相機和手機分別提供 40MP 和 12MP 感光元件，在與人眼解析度相比之前，看似還有很長的路要走。

技術方面 600MP 預計將類似於當前 108MP 感光元件的九合一技術，將藉助多像素合成技術來模擬大底，改善相片質量等，不過可能需要新的材料等技術引入。

除了 600MP 的研發外，Yongin Park 還提到也正著手研發可捕捉人眼之外 (450nm 至 750nm 以上) 光波的感光元件，比如紫外線傳感器可用於檢測皮膚癌，紅外線感光元件用於工業質量控制等。

有報導指出，三星的 6 億像素 CMOS 尺寸會較大，可能不會搭載於手機上，而是針對汽車自動駕駛、物聯網等領域。