規模史無前例！澳洲祭800億美元薪資補貼

據《彭博》報導，為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟造成的衝擊，澳洲議會於週三 (8 日) 通過了規模達 1300 億澳幣 (約 800 億美元) 的薪資補貼措施，以協助企業保留員工。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，本次紓困措施的規模及範圍，皆是史無前例的。預期本措施將可協助 600 萬名勞動人口免於遭受解雇，並能在疫情結束之後，刺激澳洲經濟復甦的速度。

本紓困方案將於每隔兩週，提供每人 1500 澳幣的薪資補貼，協助在疫情中受創嚴重的企業保留員工，而預期透過本措施的實行，在餐廳、酒吧、賭場及電影院等場所重新開放之後，業者得以快速恢復正常營運。

為了避免經濟陷入長期性的衰退，澳洲政府已採取了大規模的經濟刺激政策，目前貨幣及財政政策的總規模已超過 3200 億澳幣，佔整體 GDP 的 16.4%。

除此之外，澳洲總理 Scott Morrison 亦於日前宣佈，將實施免費的托兒服務，另外，針對財務壓力較大的中小企業，將提供租金補貼。

由於疫情導致經濟活動停擺，並對就業市場造成嚴重衝擊，經濟學家預估，澳洲於 3 月份的失業率恐達到 12%，較 2 月份的 5.1% 大幅飆升。為了對抗疫情的衝擊，澳洲央行已調降利率至 0.25%，並實施債券購買操作。

澳洲基準利率 (圖：Trading Economics)

截至週三 (8 日) 為止，澳洲的累計確診病例數達 6013 例，較前日增加 1.8%。總理 Morrison 表示，由於澳洲採取嚴格的社交距離措施，再加上高檢驗比例，預期疫情將可有效受到控制。

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