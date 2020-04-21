油價崩、金正恩命危傳聞 亞股一片綠

美國 5 月交割的 WTI 原油期貨價格重挫 306%，收至每桶 - 37.63 美元，史上首見油價低於零，壓低美股走勢，再加上外媒報導，金正恩在心血管手術後出現命危，地緣政治恐掀新波瀾，導致亞股週二 (21 日) 普遍下挫逾 2%。

韓國媒體報導指出金正恩在本月份稍早進行心血管方面的手術，手術復元情況良好，但 CNN 卻意外報導指出，金正恩在手術後出現命危現象，美國情報單位正在密切監測中。

由於金正恩病情成謎，而市場對於北韓內部政局變化所知有限，在不確定因素下，導致亞股出現賣壓。

金正恩的消息一公布後，韓股立即走弱，截至上午 10:45 止，韓股下挫逾 2%，暫報 1856.4 點；日經 225 則回檔約 2%，暫報 19278 點。

資料來源: investing.com, 韓國綜合股價指數盤中走勢

資料來源: investing.com, 日經 225 指數盤中走勢

而陸、港股股市方面，香港恆生指數下挫逾 2%，暫報 23786.48 點；上證跌幅在亞股中則相對較輕，小跌約 1%，暫報 2824.63 點。

資料來源: 新浪財經, 恆生指數盤中走勢

資料來源: 新浪財經, 上證綜指盤中走勢

分析師表示，金正恩目前病況報導分歧，在不確定因素之下，投資人均先退場或避險，以觀望後勢發展，而韓國公債期貨價格大跌 102 個基點，暫報 131.87，而韓圜也應聲走貶 1.46%，來到 1 美元兌 1238.38 韓圜，創下上月底以來最高點。

該分析師指出，金正恩病情暫時只會對股市造成極短期的影響，若沒有更進一步的消息，市場會回到常態。主要因為北韓一向消息不透明，所以何時會回應市場傳聞，無人能預知，所以在北韓作出回應前這傳聞最終會鈍化。但這次金正恩的病情會對東北亞政局造成何種影響仍未知，因此這類「黑天鵝事件」還是會不定期干擾指數走勢。