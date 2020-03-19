為防止疫情擴散 紐西蘭、澳洲均宣布鎖國措施

澳洲與紐西蘭週四 (19 日) 均宣布，將禁止所有非居民入境，以防範武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴散。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 表示，從 20 日晚 21 點起，對所有非澳洲公民和非永久居民執行旅行禁令，只有公民、永久居民與其直系親屬可以入境。紐西蘭總理 Jacinda Ardern 發布類似禁令，自今晚午夜開始實行。

莫里森週三已宣布「人類生物安全緊急狀態」，並呼籲澳洲公民應放棄所有海外旅行，與此同時，也將社交聚會禁令由 500 人減少到 100 人。根據媒體最新統計，澳洲目前累計確診病例達到 636 例，累計死亡病例 6 例。

澳洲央行則在今天啟動降息，將現金利率下調 25 個基點，至 0.25% 的歷史低位，為本月第二次降息，並鎖定控制 3 年期公債的殖利率。此外，他們也啟動量化寬鬆，以 0.25% 的固定利率向該國銀行提供為期 3 年的融資機制。

紐西蘭目前有 28 例確診病例，所有病例均在國外感染了該病毒，沒有死亡病例。

不過紐西蘭回報病例均為本國人，對外國人關閉邊境不見得有明顯效果，紐西蘭統計局表示，目前估計有 10-11 萬居民正在海外旅行。

澳幣、紐幣近日均承受龐大的貶值壓力，今年以來，隨著疫情將全球經濟推向衰退，這兩種貨幣兌美元的跌幅均已超過 10%。澳幣在今宣布降見後又見急殺，兌美元一度跌至 0.5516，但之後貶幅減至 0.5674，仍達 1.6%。