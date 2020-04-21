疫情災後復原下 如何挖掘最佳投資題材？

新冠病毒疫情衝擊全球經濟，疫情過後，經濟復甦走向備受注目。法人研判，全球經濟今年上半年陷入重度衰退，下半年開始復甦，此情境發生機率最高。而為了因應經濟衰退的挑戰，未來幾年企業將持續去槓桿化、減少資本支出、並極為保守地管理資產負債表。

細數過往幾次重大危機，包括 1987 年美國股災、1990 年代初期美國儲貸危機、2000 年科技泡沫、911 恐攻、2000 年代初期企業弊案（如恩隆與世界通）、2008 年全球金融危機等，路博邁總裁暨股票投資長 Joseph V. Amato 戲稱，自己全部經歷過這些危機，原本以為已經集滿各種「一生一次」的大事件，沒想到如今卻出現了恐將重演經濟大蕭條的新冠病毒疫情。

他表示，過去幾個星期，金融市場的動盪稍微緩和，投資人需以耐心及審慎的態度，看待股市反彈表現。亦可思考在「災後復原」的環境下，何處可以發掘最佳投資題材。同時，也要注意各國祭出種種刺激政策之後，未來遲早必須正視數兆美元的央行資產負債表與財政赤字，將帶來的長期影響。

經濟復甦之路 可能有三情境

考量到眼前的不確定性，路博邁試圖預測可能發生的基本情境、最佳情境、以及最壞情境，並針對各種情境制訂佈局策略。

在發生機率最高的基本情境下，Joseph V. Amato 認為，全球經濟將在 2020 年上半年陷入重度衰退，接著在下半年開始復甦。儘管如此，今年美國 GDP 料將負成長 6%、歐洲負成長 8%、日本負成長 3%、中國僅正成長 2%。在基本情境下，假設美國新冠肺炎的確診案例將在 5、6 月左右達到高峰，接著民眾在 6、7 月開始慢慢地回到工作崗位。

在最佳情境下，預期新冠肺炎疫情能夠快速且成功獲得控制，且財政刺激法案將可抵銷最嚴重的經濟衝擊，美國全年度 GDP 只會負成長 3%。

在最壞的情境下，新增確診案例將一波接著一波，在疫苗問世之前各國將持續封城，2020 年美國 GDP 至少會負成長 10%，全球經濟甚至在 2021 年也無法復甦。

即便在預測的基本情境下，Joseph V. Amato 指出，聯準會的零利率政策至少會延續到 2021 年並收購數兆美元的金融資產，大力支撐高評等信用市場，並全面壓低利率水準。美國政府推出大規模的財政刺激政策，此舉料將使得財政赤字膨脹至二次世界大戰時期的水準。而為了因應經濟衰退的挑戰，未來幾年企業將持續去槓桿化、減少資本支出、並極為保守地管理資產負債表。

股債布局 皆以品質第一為重

核心國家的債券殖利率偏低，導致大多數投資人將長期報酬目標寄望在股票身上，Joseph V. Amato 指出，此舉料將推升股票的預估盈餘本益比。然而，企業營運活動停擺、資本支出中斷、加上企業稅率攀升等因素，可能會對企業盈餘表現帶來負面影響。

故此，在上述預測的基本情境下，路博邁特別青睞，擁有強勁資產負債表、盈餘成長具有韌性、且可持續派發股息的企業。倘若投資人想要掌握更具成長潛力的投資標的，或許可以考慮佈局因當前疫情危機而加速發展的長期投資主題－例如 5G 通訊技術與電子商務。

有鑑於大環境的不確定性與各種可能的發展結果，Joseph V. Amato 認為，未來波動性可能會持續走高一段時間。故此，投資人可以運用波動性風險溢酬投資策略，掌握隨著波動性而來的投資機會。

在路博邁預測的基本情境下，類似的投資主題亦適用於固定收益投資策略。企業保守管理資產負債表應有益於債券投資人。儘管品質較高的高收益債券可能具備特定的投資機會，但是考量到部分市場區塊的壓力與流動性緊縮等問題，路博邁將以投資級信用資產作為主要佈局重心。

此外，即便是在最佳情境下，Joseph V. Amato 認為，當前投資級債券的評價同樣具有吸引力，且在最壞的情境下，央行似乎有意願、也準備好出手援助投資級債券市場。

市場錯置與壓力 私募股權顯現投資吸引力

眼前金融市場面臨一個世代難得出現一次的市場錯置與壓力，Joseph V. Amato 指出，這些市場錯置與壓力為私募市場帶來具有吸引力的投資機會。

幸運的是，在此次疫情危機爆發前，私募股權基金手中握有龐大的資金彈藥。許多基本面良好的小型企業為了渡過眼前的危機，料將需要資金的挹注，以改善資本結構並進行組織重整。

此外，Joseph V. Amato 認為，部分的有限合夥人將被迫籌措流動性或重新平衡投資組合，因此，一旦私募股權的次級市場回復正常運作，屆時當中料將浮現龐大的投資機會。同時間，不良信貸投資人已開始在美國槓桿貸款市場與順位較低的擔保貸款憑證（CLO）之中搜尋投資機會。目前約有四分之一的美國槓桿貸款已跌至不良信貸的價格水準。

不同復原情境 佈局方向大不同

對於最佳與最壞情境，路博邁建議，採取不同的佈局策略。 在最佳情境下，投資人可考慮加強佈局機會型信用資產－其中包括新興市場債券、增持高收債券以及股權層級的擔保貸款憑證，並為股票投資組合增持新興市場股票、價值型股票、與小型股投資部位。

在最壞的情境下，投資人可加強配置低度相關性的投資策略以及核心政府公債。

Joseph V. Amato 表示，目前美國股市的表現似乎比路博邁預期的最佳情境還要來得亮眼。故此，現在投資人該好好思考各種可能的情境以及發生的機率，針對各種情境制訂佈局策略並加以落實，以免受到市場動盪的上沖下洗。

Joseph V. Amato 指出，掌握投資機會的關鍵在於「耐心」二字，並對投資機會抱持「信心」。全球經濟必須要以安全、有秩序的方式重開機，但是重開機的過程可能會面臨挑戰且無法一蹴可幾。在這場危機結束之前，很有可能看到更多「一生一次」的事件上演。