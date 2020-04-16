投資級債獲聯準會買盤撐腰 法人跟進布局

美國聯準會祭出「購債救市」，帶動債券價格近期齊步走揚，並以投資級債、高收益債漲勢最為強勁，漲幅都達一成以上。法人指出，在聯準會背書下，信用債利差高點已過，特別是投資級債，市場迅速反彈，已開始吸引大型機構資金進場。

自歐美疫情蔓延以來，市場恐慌情緒陷入流動性緊縮，加劇市場投資波動。受到疫情波及，連傳統避險資產如美債、黃金也遭到拋售，流動性緊張讓投資級債受到市場優先提款，含金量高的美國投資級債從 3 月以來面臨創紀錄大幅流出，今年流入資金已全數回吐。

也因此，美國聯準會領軍各國央行齊放水，一連串刺激政策終於緩解市場流動性問題，並為債券市場注入一劑強心針。第一金投信分析，觀察 3 月以來，聯準會資產負債表總金額增加 1.9 兆美元，增幅達 45%，顯示有將近 2 兆美元的資金投放到公司債市場，因此，帶動投資級債、高收益債同步走高。自本次購債政策宣布以來，漲幅分別達 13%、12.2%。

此外，從近期的投資級債市場反應，顯示聯準會政策短期成效顯現。第一金投信指出，根據 Bloomberg 資料顯示，代表金融市場風險程度的金融壓力指數，已經從３月中下旬的 - 6.33，回升到 - 3.15，各分項指數包括：貨幣供給、公司債利差、股債匯市波動等指標，正逐漸恢復正常。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅也表示，觀察 4 月初最新信用債利差數據，目前高評等的利差收斂較低評等債券更為明顯，預期隨聯準會無限量購債解除流動性危機，金融資產將自低點反彈，而美國投資級企業有聯準會買盤撐腰，預估其收復跌幅速度有望領先其他美元資產 (資料來源：BofAML& ICE& Bloomberg， 2020/4/2)。

目前投資級債領先收復跌幅，參考 2008 年金融海嘯經驗，當年 8 月雷曼兄弟倒閉引發市場賣壓，第一個月美國投資級債、美國高收益債和 S&P500 的跌幅相當，但第二個月之後差距就明顯拉大，且在第三個月起投資級債已開始反彈， 一年後反漲 10%，止穩反彈的時間更領先高收益債及美股。展望後市，毛宗毅表示，本次投資級債最大跌幅已率先滿足 2008 年最糟狀況，目前投資級債長期買點已浮現，建議可逢低分批布局投資級債，提高資產組合防禦力。

許書豪也指出，在聯準會背書下，投資級債利差高點已過，未來不易再次出現大跌，近日開始吸引大型機構資金如：保險、退休基金等進場，投資人不妨留意跟進布局的機會。