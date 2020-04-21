〈財報〉IBM雲端強勁抵不住營收下滑 撤回全年財測 盤後大跌3%

IBM 週一 (20 日) 於美股盤後公布 2020 年 Q1 財報，儘管包含紅帽在內的雲端業務表現強勁，但受新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊營收年減 3.4%。鑒於市場前景充滿不確定性，IBM 決定撤回全年財測展望，股價大跌超過 3%。

IBM(IBM-US) 週一收盤上漲 0.26%，以每股 120.41 美元作收，而在盤後公布財報後，IBM 股價大跌 3.16% 至每股 116.60 美元。

IBM 股價走勢 (圖片: GOOGLE)

基於 GAAP 財報關鍵數據:

EPS 報 1.31 美元，年減 26%，低於去年同期 1.78 美元

營收報 176 億美元，年減 3.4%，合於市場預期的 175.9 億美元

淨利報 11.8 億美元，低於去年同期 15.9 億美元，年減 26%

自由現金流 116 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS 報 1.84 美元，年減 18%，低於去年同期 2.23 美元，略優於市場預期的 1.81 美元

淨利報 16 億美元，年減 18%

營業費用 7.4 億美元，年減 26%

毛利率報 46.2%，上升 150 個基點

營收以業務拆分：

總體雲端營收報 54 億美元，年增 19%，剝離業務調整後增長 23%

雲端和認知軟體 (含紅帽業務在內) 報 52 億美元，年增 5%，按匯率調整後增長 7%

系統部門報 13.7 億美元，年增 3%，按匯率調整後增長 4%

全球商業服務報 41.4 億美元，與去年同期持平，市場預期為 39.1 億美元

全球技術服務報 64.7 美元，年減 5.9%，而市場預期為 65.1 億美元

街景服務報 14.2 億美元

公司聲明與展望：

IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，公司第一季的雲端業務強勁，反映客戶對 IBM 的信任，有助於推動未來打造持久的混和雲端平台。

過去 12 個月來，IBM 雲端總體營收達到 220 億美元，增長 13%，按剝離業務和匯率調整後增長 16%。

整體營收年減 3.4%，重拾下滑頹勢。IBM 過去 32 個季以來，唯有 2019 年 Q4 實現短暫的營收增長，如今受疫情衝擊，再度下滑。

Arvind Krishna 表示，IBM 仍持續協助客戶因應 COVID-19 疫情所面臨的挑戰，幫助客戶將工作轉移至雲端平台，並擴大 AI 使用率，以促進客戶企業轉型。

「我們在雲端運算方面的第一季業績反映客戶對 IBM 今天的技術和專業知識的信任，這使我們能夠繼續為未來打造持久的混合雲平台。」

IBM 財務長 James Kavanaugh 表示：「即使身處新冠肺炎 (COVID-19) 的商業危機中，公司的經常性營收流、持續性擴張的毛利率、穩健的資產負債表和現金流，是 IBM 維持穩定的主要因素。」

由於當前新冠肺炎持續肆虐，儘管營收符合市場預期但依然下滑，市場前景充滿不確定性，IBM 決定撤回 2020 年全年獲利預期，表示將在第二季季末「依據總體經濟復原的明朗程度」，再重新進行評估。

Arvind Krishna 於本月 IBM 開始擔任 IBM 執行長，公司希望紅帽軟體產品的增加和其他組合變化，可以重振其整體業務。

財務長 James Kavanaugh 指出，IBM 擁有應對經濟下滑的有利條件。由於 IBM 大部分業務都集中在大型企業上，不涉及任何消費者，而中小型企業客戶的比例也很小。

他補充說，公司地域多元化，其中美國約佔營收 35%，歐洲、中東和非洲比重為 30%，亞太地區 25%。Kavanaugh 表示，公司本季度在中國，甚至最早受疫情侵襲的歐洲地區營收都有所增長，包括義大利、法國和西班牙。

卡瓦諾夫還指出，IBM 營收有大約三分之二來自於受疫情影響不大的產業領域，包括金融服務、電信、公共部門和醫療保健。

IBM 今年迄今股價下跌約 10%，表現優於同期美股道瓊工業指數的下跌 17% 和標普 500 指數的下跌 12%。和 2 月 6 日創下的 52 週高點 158.75 美元相比，IBM 股價累計下挫 31.84%。

在評估 IBM 的 19 位分析師中，有 5 位評為「買入」評級，其中 12 位具有「持有」評級，最後兩名將其評為「賣出」，平均目標價落在每股 132.28 美元。