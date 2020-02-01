樂見高層換血 IBM漲逾5% Rometty掌舵8年 IBM成科技漲潮遺珠

IBM (IBM-US) 公司在執行長 Virginia Rometty 掌舵 8 年間，科技業經歷了歷史性大漲，橫掃整個經濟和股市，網路公司、軟體廠和晶片業全都因應運算能力和 app 大增的需求而飆漲。
但唯一沒搭上漲潮的科技公司就是 IBM，Rometty 領導下的 IBM 股價 8 年間跌了 24%，自 183.88 美元下降至 136.77 美元 (週四收盤價)，是這段時期內唯一市值 1000 億美元以上卻股價下跌的科技公司。
其他 16 家最有價值的科技公司股價全都上漲，自漲幅 64% 的高通 (QCOM-US) ，到驚人上漲 3468% 的 Netflix (NFLX-US) 處處可見一片欣喜。
IBM 週四宣布 Rometty 將卸下執行長一職，由雲端和識別軟體業務部門負責人 Arvind Krishna 取而代之，他也是去年以 340 億美元完成收購紅帽公司的負責人。
在週四聲明稿中，IBM 宣布，現年 62 歲的 Rometty「做出了大膽的改變，以重新定位 IBM 的未來，投資 IT 市場的高價值部門並優化了公司的投資組合。」
儘管這家擁有 109 年歷史的老牌企業做出豪賭，包括收購紅帽的交易以及重金投資雲端運算與 AI，但 IBM 仍是完全脫離了科技業成長最高的業務，例如網路廣告和內容，也未能在參與的領域中佔據重要的市場份額。
舉例而言：
- 亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 打造公司成了雲端基礎建設成為三大巨頭。
- 軟體公司 Salesforce (CRM-US)、微軟和 Adobe (ADBE-US) 擁有最受歡迎的訂閱軟體 app。
- 晶片商 Nvidia (NVDA-US)、博通 (AVGO-US)、德儀 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US) 和高通都或多或少受益於雲端運算的榮景，但 IBM 卻在 2014 年賣掉了晶片業務。
- IBM 在 IT 服務業務的領先勁敵之一 Accenture (ACN-US) 專注於協助顧客自本地儲存過度至數位雲端的技術，在這 8 年間股價幾乎是 4 倍跳。
Wedbush 分析師 Moshe Katri 認為 Rometty 下台的消息「受人歡迎，而且高層早就該換血了」，他認為 IBM 必須與這個社交、行動分析和雲端 (SMAC) 主宰的世界更加緊密相連。
「過去幾年的業績低迷且不穩定，反映出管理層無法有效將公司傳統的表現和產品組合轉化至 SMAC 為主的模式。IBM 的新任執行長經歷令人印象深刻，可能會隨著公司日益關注數位化而取得紮實成果。」他給予 IBM 股票等同「持有」的評級。
在週四傳出 Rometty 下台的消息後，IBM 週五收高 5.1% 至 143.73 美元，為近一年來最大漲幅，在廣泛市場因武漢病毒而低迷的氣氛下格外亮眼。
Rometty 領導下，IBM 年度銷售量自 2011 年的 1070 億美元下降至 2019 年估計 770 億美元。
IBM 發言人拒絕評論公司股價，僅指出公司長期投資量子運算和區塊鏈的技術，以及當前對雲端和 AI 的高額投資。