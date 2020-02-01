樂見高層換血 IBM漲逾5% Rometty掌舵8年 IBM成科技漲潮遺珠

IBM (IBM-US) 公司在執行長 Virginia Rometty 掌舵 8 年間，科技業經歷了歷史性大漲，橫掃整個經濟和股市，網路公司、軟體廠和晶片業全都因應運算能力和 app 大增的需求而飆漲。

但唯一沒搭上漲潮的科技公司就是 IBM，Rometty 領導下的 IBM 股價 8 年間跌了 24%，自 183.88 美元下降至 136.77 美元 (週四收盤價)，是這段時期內唯一市值 1000 億美元以上卻股價下跌的科技公司。

其他 16 家最有價值的科技公司股價全都上漲，自漲幅 64% 的高通 (QCOM-US) ，到驚人上漲 3468% 的 Netflix (NFLX-US) 處處可見一片欣喜。

Rometty 執掌下的 IBM 股價表現敬陪末座

IBM 週四宣布 Rometty 將卸下執行長一職，由雲端和識別軟體業務部門負責人 Arvind Krishna 取而代之，他也是去年以 340 億美元完成收購紅帽公司的負責人。

在週四聲明稿中，IBM 宣布，現年 62 歲的 Rometty「做出了大膽的改變，以重新定位 IBM 的未來，投資 IT 市場的高價值部門並優化了公司的投資組合。」

儘管這家擁有 109 年歷史的老牌企業做出豪賭，包括收購紅帽的交易以及重金投資雲端運算與 AI，但 IBM 仍是完全脫離了科技業成長最高的業務，例如網路廣告和內容，也未能在參與的領域中佔據重要的市場份額。

舉例而言：

亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 打造公司成了雲端基礎建設成為三大巨頭。 軟體公司 Salesforce (CRM-US)、微軟和 Adobe (ADBE-US) 擁有最受歡迎的訂閱軟體 app。 晶片商 Nvidia (NVDA-US)、博通 (AVGO-US)、德儀 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US) 和高通都或多或少受益於雲端運算的榮景，但 IBM 卻在 2014 年賣掉了晶片業務。 IBM 在 IT 服務業務的領先勁敵之一 Accenture (ACN-US) 專注於協助顧客自本地儲存過度至數位雲端的技術，在這 8 年間股價幾乎是 4 倍跳。

Wedbush 分析師 Moshe Katri 認為 Rometty 下台的消息「受人歡迎，而且高層早就該換血了」，他認為 IBM 必須與這個社交、行動分析和雲端 (SMAC) 主宰的世界更加緊密相連。

「過去幾年的業績低迷且不穩定，反映出管理層無法有效將公司傳統的表現和產品組合轉化至 SMAC 為主的模式。IBM 的新任執行長經歷令人印象深刻，可能會隨著公司日益關注數位化而取得紮實成果。」他給予 IBM 股票等同「持有」的評級。

在週四傳出 Rometty 下台的消息後，IBM 週五收高 5.1% 至 143.73 美元，為近一年來最大漲幅，在廣泛市場因武漢病毒而低迷的氣氛下格外亮眼。

Rometty 領導下，IBM 年度銷售量自 2011 年的 1070 億美元下降至 2019 年估計 770 億美元。

IBM 發言人拒絕評論公司股價，僅指出公司長期投資量子運算和區塊鏈的技術，以及當前對雲端和 AI 的高額投資。