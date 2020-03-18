台灣IBM首辦線上記者會 推數位轉型行動策略

台灣 IBM 今 (18) 日首次採用線上視訊會議，發布 2020 數位再造第二篇章行動策略，台灣 IBM 總經理高璐華表示，IBM 積極備戰防疫，近期客戶對遠端辦公室、資安解決方案、公有雲需求明顯提升，今年將持續協助政府、產業數位轉型目標。

高璐華表示，IBM 從大年初二就組成防疫團隊，採行主動預防措施、提前備妥防疫物資，因此復工、營運正常，以台灣 IBM 為例，主要大客戶訂單在年前皆陸續結案，第 1 季營運受影響有限，但因應全球疫情延燒，擔憂後續物流、航班受疫情延誤，也正研擬將後續業務提前執行。

因應客戶遠距工作、異地辦公需求，台灣 IBM 在北投、林口的兩座資料中心，除因應疫情超前部署防意外，近期也提供客戶，成為企業異地備援中心。

展望今年，高璐華指出，商業環境仍充滿不確定性，但持續攜手企業、產業、生態系夥伴，以共創合作模式，達到數位轉型的目標，進一步協助客戶成為認知性企業，並拓展夥伴生態圈、培育人才。

IBM 表示，將鎖定政府、金融、製造、零售和電信等產業轉型需求，其中金融業今年將迎來純網銀開業、開放銀行等 Bank 4.0 時代，製造業也因貿易戰和疫情，重新思考全球布局策略和投資，投入智慧製造，另外，AI 人工智慧、區塊鏈、自動化和 5G 等新科技也是今年發展重點。