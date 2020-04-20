疫情重挫消費、旅遊業 香港失業率、就業不足率再攀逾9年新高

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾，香港失業率持續走高。週一 (20 日)，香港政府統計處公布最新數據顯示，今年 1 月至 3 月失業率升至 4.2%，創下近 9 年新高，就業不足率也上升至近 10 年高位。

統計處數據顯示，經季節性調整的失業率自上一期的 3.7% 升至 4.2%，就業不足率則自上一期的 1.5% 升至 2.1%。

2020 年 1 月至 3 月，香港失業率攀升至 2010 年 10 月新高 (圖：Bloomberg)

今年 1 月至 3 月，香港總就業人數由上一期的 376.9 萬人跌至 372 萬人，總勞動人口由 390.3 萬人跌至 388.2 萬人，另外，不經季節性調整的失業人數由上期的 13.4 萬人上升至 16.2 萬人，就業不足人數由 5.9 萬人升至 8.3 萬人。

大多主要經濟產業失業率及就業不足率均顯著上升，其中又以消費及旅遊相關產業受創最深。

勞工及福利局局長羅致光於聲明中指出，零售、飯店住宿以及餐飲服務業在內等合計失業率大幅升至 6.8%，為 2009 年金融危機後最高水平，就業不足率也急升至 3.9%，攀至 2003 年 SARS 疫情爆發後的高位。

「餐飲服務業活動情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別升至 8.6% 和 5.4%，隨著建築活動急劇放緩，營建業失業率及就業不足率分別急升至 8.5% 和 7.1%，運輸和教育產業之勞動力情況也明顯惡化。」羅致光稱道。

展望未來，羅致光認為新冠肺炎疫情對多項經濟活動造成嚴重打擊，加劇勞動力市場惡化程度，短期內還將持續承受疫情所導致的經濟衝擊。

為確保經濟活力並減輕市民負擔，港府已推出史上最大規模的紓困方案，總金額達 2875 億港幣，約佔香港 GDP 的 10%，港府也表示將針對多數特定產業提供援助，並計劃於下半年調升各項就業計畫的在職培訓津貼上限，鼓勵完成在職培訓，幫助穩定就業。

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