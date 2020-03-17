香港失業率攀升至3.7% 創9年來最高

香港週二 (17 日) 公佈 12 月至 2 月份的三個月失業率報 3.7%，高於市場預估值 3.6%，且創下自 2011 年 1 月以來最高。

香港失業率 (圖：Bloomberg)

香港失業率呈現連續五個月上升的趨勢，為自 2009 年金融海嘯以來首見。除此之外，就業不足率亦升至 1.5%，創下五年來新高。

香港勞工及福利局局長羅致光表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，對於經濟活動造成嚴重衝擊，並重創企業信心，導致就業市場景氣大幅衰退。羅致光亦表示，預估在短期間內，就業市場仍將面臨沉重的壓力，而復甦的狀況則取決於疫情控制的速度。

此外，香港總就業人口亦下滑 2.5%，創下自金融海嘯以來最大的跌幅。為了防止受到疫情感染，消費者紛紛減少外出購物頻率，導致消費性產品及旅遊相關產業的失業率攀升至 6.1%，為近 10 年來新高，餐飲業的失業率則高達 7.5%。

另外，建築業的就業景氣亦呈現惡化的趨勢，交通運輸業則因旅遊、貨物量的減少，而導致失業率明顯上升。

Oxford Economics 的經濟學家 Tommy Wu 表示，持續攀升的失業率顯示香港經濟將可能陷入嚴重的衰退，不僅受解雇人口將會減少購物支出，就連是受雇中的勞工也會更加謹慎消費，以因應未來遭到減薪或裁員的風險。

香港財政司司長陳茂波在 2 月底所公佈的財政預算中表示，預估今年香港的 GDP 增長率將為 -1.5% 至 0.5%，為了因應疫情對於經濟所造成的損害，香港政府已釋出 1200 億港元 (155 億美元) 的刺激政策。

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