惠譽調降香港信評 預估今年GDP恐衰退5%

香港自去年以來，由於示威抗議活動導致經濟不振，再加上新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，信評機構惠譽 (Fitch) 於週一 (20 日) 調降香港的主權評等，由 AA 調降至 AA-，為自 2007 年以來最低的信評等級，評級展望則為「穩定」。

2019 年香港的 GDP 衰退 1.2%。惠譽表示，雖然政府所採取的抗疫措施，有效抑制了香港的疫情擴大，但是，由於香港屬於開放型的經濟體，並受其他國家影響甚大，因此，隨著肺炎疫情於世界各國蔓延，惠譽認為香港的經濟仍具下行風險，並預估今年的 GDP 將會衰退 5%。

另外，惠譽亦表示，由於香港逐漸融合至中國的治理體系，且在經濟、金融、社會、政治等方面，與中國的連結性亦逐漸提高。因此，認為兩者的信評等級將逐漸趨近。

去年受到示威活動的影響，導致中國觀光客人數大幅下滑，而隨著肺炎疫情的爆發，造成企業及店家被迫關閉，且民眾亦減少外出購物的頻率，使得香港的零售業受到重創。由於旅遊禁令及社交距離措施，導致香港 2 月份零售銷售的下跌幅跌，創下歷史最高紀錄。

除此之外，香港政府統計處於週一 (20 日) 公佈了 1 月至 3 月份的失業率，創下自 2010 年 10 月以來的最高紀錄，且連續 6 個月呈現上升的趨勢。

香港失業率 (圖：Trading Economics)

為了減輕疫情對經濟的衝擊，香港政府已宣佈了大規模的刺激政策，其中包括 180 億美元的紓困方案，主要用途為保障就業人口，並避免企業大規模的裁員。