高收益債的眉角、20萬如何挑好股？《股市小葉問》告訴你

Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 推出財經直播節目《股市小葉問》，由擁有分析師執照的財經主播葉芷娟主持。每周四下午三點，邀請專家一同解析當前最熱門的個股局勢，並透過 Anue 鉅亨與 yahoo 兩網站數據資料，整理當周最夯財經新聞，投資人也可線上提問互動，即時掌握趨勢行情。

《股市小葉問》16 日播出第二集，開場即時解析台積電 Q1 財報，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，有兩大亮點：EPS4.51 元及毛利率 51.8%，皆遠優於預期，一掃市場不安疑慮，將有助近期弱於大盤的股價轉為強勢。

過去一周網友最關注的話題，包括美股何時觸底、金價反彈、金控單月虧損及高收益債大跌。熱搜股前五名為：台積電、鴻海、國巨、旺宏、華新科，顯示此波被動元件族群強漲，吸引投資人熱烈關注。

針對整體金控 3 月單月獲利銳減六成，金融存股族該怎麼辦？蔡明翰認為，銀行股獲利慘淡的主因是一次性會計認列，因此股價未見崩盤，後續有機會回沖，不必過度恐慌，金融股依舊是中長線值得投資的標的，選股可從前五年殖利率高於 4% 的標的著手，兆豐金、富邦是優選。

此外，高收益投資拉警報，金管會主委顧立雄也賠錢，到底高收益債還能不能買？外匯專家李奇展表示，高收益債與一般公債概念不同，漲跌與景氣息息相關，本質與股票相似，景氣好、股票好，高收益債也會跟著好，必須先釐清這個差異再投資。

黃金強漲，後市怎麼看？李奇展表示，此波是否能創歷史新高還有待觀察，只要金價持續站穩 1700 美元之上，都還是多頭續攻的格局；若出現修正，沒跌破 1564 美元就仍有利多頭，其他貴金屬包括白銀、白金漲勢也追上來，此趨勢下較適合操作黃金。

台股站回萬點，如果手上有 20 萬想進場，如何操作？蔡明翰認為，股市很難一波段上去，後續仍有很大的動盪，建議不要單筆一次投進，避免買在高點被套牢，宜採定期定額策略。市場普遍預期景氣下半年會回升，因此無須把時間拉太長，可分三個月慢慢將 20 萬投入。

選股策略，以電子、塑化兩大族群為主。蔡明翰表示，下半年才是電子族群真正表現的時候，建議將八成資金投入，而 5G 概念受疫情暫時掩蓋光芒，待疫情過去將有強勢表現。值得注意的是，不要想「撿便宜」，股價便宜的電子股恐透露下半年成長有隱憂。塑化股則以基期低為挑選原則，近期油價重挫，台塑四寶為不錯的選擇。

為提供投資人最專業與即時的股市資訊，Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 優質打造《股市小葉問》，每周四下午 3 點直播，可於 Anue 鉅亨首頁、FB 粉絲團、YouTube 頻道收看。