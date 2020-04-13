金價急漲 盯「這條線」留意獲利賣壓

市場憂心美國經濟出現猛爆性衰退，避險情緒不斷攀升，帶動金價上周一度衝破每盎司 1700 美元，創下 7 年新高價。法人表示，已持有黃金部位的投資人可續抱，待金價拉回時偏多布局，並以 5 日線作為短線停損點，留意獲利了結賣壓。

凱基期貨表示，雖然全球央行縮手買黃金，不過 Fed 大幅降息、各國央行貨幣寬鬆，導致市場資金充沛，加上美國經濟受疫情衝擊恐大幅衰退，避險情緒將有利黃金後市。在台股掛牌的黃金 ETF 商品、或企業營運主要以回收電子廢棄物提煉出黃金者，均可留意。

在黃金期貨漲破 1,700 美元的重要阻力關卡後，也拉抬現貨價格走高，衝上 2012 年來高點。台銀最新報告指出，金價上周每日收盤皆位於 5 日均線上方，且中期指標 MACD(日 k) 持續於零軸上方增長，走勢強勁，若能持續站穩 5 日均線 (約 1666 美元)，有機會再次挑戰 3 月初高點的 1702 美元。

台銀報告中也提醒，若肺炎確診人數趨穩定，恐引發金市套現潮，且短期指標 KD 及 RSI(日線) 皆位於買超區，要留意短線獲利了結賣壓，若金價跌破 5 日均線，將回測 1650 美元尋求支撐。

全球央行降息與資產購買計畫，支撐金價表現，加上供給面短缺，外銀紛紛唱多黃金。花旗（台灣）銀行認為，黃金今年在避險部位上是很好的選項，此外，現在許多公債已是負利率，黃金雖然沒有孳息，但避險價值仍比負利率來得好。