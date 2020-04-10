雞蛋水餃股尋寶、撈底原油怎麼做？《股市小葉問》解析最夯題材

Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 推出財經直播節目《股市小葉問》，由擁有分析師執照的財經主播葉芷娟主持。每周四下午三點，在台股盤後邀請專家一同解析當前最熱門的個股局勢，並透過 Anue 鉅亨與 yahoo 兩網站數據資料，整理當周最夯財經新聞，投資人也可線上提問互動，即時掌握趨勢行情。

《股市小葉問》於 4 月 9 日首播，一開始即盤點過去一周「熱搜股」，以存股概念以及業績題材為主，前五名分別為台積電 ()、鴻海 ()、國巨 ()、玉山金 ()、旺宏 ()。資深分析師陳泰唯提醒，疫情衝擊下，許多中小企業面臨資金問題，此時投資金融股需更謹慎。此外，瑞幸財報造假、原油減產、川普發言及美股走勢，是網友最關注的話題。

台股重回萬點，小資族若沒跟到前一波的修正，不妨從雞蛋水餃股裡面挑好股。陳泰唯建議掌握 4 大守則，1. 打破「低價股 = 價值被低估」迷思。2. 周均成交量 > 500 張。3. 本益比 <12、淨值比 < 1.1。4. 近 5 年股利發放率> 50%、殖利率 > 4%。

許多人看到股價便宜就想買，卻忽略企業的財政體質問題，如果長期虧損、產業結構不佳，股價低是理所當然，並非被低估。此外，有別於一般將本益比小於 10 倍設為標準，陳泰唯建議提高至 12 倍，更有機會挑到遺珠之憾。符合上述條件，投資人可留意開發金 ()、新纖()、友達() 及夆典()。

此外，節目當中也關注油價重挫問題，投資人想撈底原油怎麼辦？外匯專家李其展指出，OPEC + 達成減產協議後，若美國也願意跟進，將有助加強油價上攻力道，市場普遍預期 30 美元為首道關卡。短期內油價波動仍大，如果想介入，數小時內進出場的極短線可透過期貨操作；一周內短線則可利用 ETF 商品；波段投資則可將時間拉長，以月為單位購買遠月份期貨。

為提供投資人最專業與即時的股市資訊，Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 優質打造《股市小葉問》，每周四下午 3 點直播，可於 Anue 鉅亨首頁、Anue 鉅亨 YouTube、Anue 鉅亨 FB 粉絲團收看。