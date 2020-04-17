台股區間震盪 留意產業Q2營運展望

近期台股呈現恐慌性賣壓後的反彈行情，法人認為，在企業釋出第一季財報以及全年預期之後，市場開始將目光放在經濟基本面，以及產業第二季營運展望。

受惠於重要產業財報和展望正向，加上市場對於新冠疫情擔憂降溫，台股今 (4/17) 日開高走高，來到季線反壓附近，盤勢呈高檔整理格局，終場上漲 221.56 點，以 10,597.04 點作收，周線連四紅。

針對最近盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股主要是呈現恐慌性賣壓後的反彈行情，過去一段時間市場持續擔心訂單下修的疑慮，在部分指標企業釋出第一季財報以及全年預期，有望支撐近期台股的表現。

就國際情勢變化的觀察上，廖哲宏表示，現階段主要還是觀察疫情變化，例如會不會延長封鎖或封城的施行期間？作為投資上的判斷；另外，關於 iPhone 新機的推出時間以及銷售量的預估趨勢，也都是未來市場關注的焦點。不過疫情仍在，現階段能見度仍欠佳，建議仍須關注訂單下修的疑慮，特別是歐美政府對於疫情相關管控措施的延長或解禁。

近期國內外法說陸續起跑，日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，鏡頭光學大廠第二季展望負面，顯示手機銷售仍弱；半導體龍頭獲利優於預期，目前市場最強的需求在 HPC 與 5G 基地台；而今年第一季受惠疫情帶動居家工作、宅經濟而表現強勢的 server 及 PC 需求能否延續成長力道也是關注重點。

在題材面，廖哲宏表示，長期趨勢的股票依舊沒變，市場對於 5G、伺服器、雲端運算相關的需求仍在，只是遞延、沒有消失；此外因應疫情造成的供應鏈移轉需要長期關注，這會加速繼中美貿易戰之後的推動力量。

楊遠瀚則認為，最大衝擊應已過，而部分疫情好轉的地區解封後可能帶動民眾消費回升。不過即便政府補貼，但民眾收入確實已縮減，初期購物因以基本民生物資或較低價位的非必需消費品為主，如衣服、鞋子、化妝品、藥品等。整體看好產業仍以受疫情影響低、間接受惠或政府支持的族群為主，包括資料中心、PC、5G 基地台、IP Service 等，也可找尋此波下跌但長線獲利與股利穩健的高殖利率族群布局。

在籌碼面和技術面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前台股剛好來到季線的反壓附近，加上短期反彈快速，可能面臨上檔壓力，預計仍將呈現區間震盪格局，特別是經濟走勢尚未落底，不過資金充沛的環境，有助支撐台股。