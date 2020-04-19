〈報稅教戰手冊〉扶養親屬愈多節稅愈多？沒搞清楚小心觸法又補稅

一年一度的報稅季又將到來，扶養親屬可說是節稅最快、最直接又合法的途徑，但有人報稅時會將同住的姪子、叔叔、阿姨等一同列報扶養，其實不是扶養愈多就節稅愈多，在申報扶養前，先搞懂扶養的義務順序和條件，非直系血親的親屬，要附上扶養切結書，才不會觸法又補稅。

扶養親屬的節稅，是因為多了被扶養人的免稅額，納稅義務人及其配偶的直系尊親屬，如父母或祖父母，符合年滿 60 歲、或雖未年滿 60 歲而無謀生能力的直系尊親屬，都可列報為受扶養親屬，可扣除的「免稅額」每人為 8.8 萬元，如果直系尊親屬年滿 70 歲以上受納稅義務人扶養者，每人免稅額則增加為 13.2 萬元。

扶養直系親屬條件：直系親屬之謀生能力、年紀

扶養直系親屬的第一個條件是年紀，在稅法規定中，未滿 20 歲的子女、無謀生能力者由父母扶養，連所得也必須由父母申報，而 20 歲成年子女、或未滿 20 歲但已婚者，就必須歸為一戶自行申報；扶養長輩，如父母、祖父母、岳父母、繼父母、公婆等等，這些長輩年紀滿 60 歲的話，可以直接申報扶養，但未滿 60 歲的長輩則要判定有無謀生能力，或是所得低於 17.5 萬元，國稅局便可以認定為無謀生能力而通過扶養。

但許多人會以為，子女沒有工作等於無謀生能力，因而把沒工作的成年子女列入扶養，不過事實上，無謀生能力在稅法定義上是「身心障礙、在學中、因傷殘或精神障礙等，需長期治療而無法工作；或符合長照扣除額資格；受監護宣告者」，並不是「沒工作＝沒有謀生能力」，連年滿 20 歲、服役中的子女也不可以列報扶養。

如果符合稅法定義的沒有謀生能力，必須檢附相關證明，例如身心障礙手冊、醫師證明、在學證明等。總結來說，直系親屬扶養的基本要件為：子女未滿 20 歲或滿 20 歲但無謀生能力，長輩滿 60 歲或未滿 60 歲但所得低於基本生活費。

扶養旁系親屬條件：旁系親屬戶籍不一定同戶 但須同居並提出文件證明扶養事實

旁系或其他親屬如姪子、叔伯等，雖不必同一戶籍，但必須有長期同居的事實，檢附戶口名簿，並有文件證明受扶養，所謂的證明文件，是用來證明對方無謀生能力以及由自己的扶養事實。如果只是住在一起，每個月固定給予生活費，對於國稅局而言，難以認定扶養事實，是不算扶養親屬的認定。

整體來說，在申報扶養前，務必釐清被扶養人狀況、扶養義務順序，而不是為了節稅，就一股腦兒地列報扶養，免得要面臨補稅的處罰。