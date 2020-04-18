存款族哭哭 美元定存利率縮水勉強保住1字頭

為抵禦新冠肺炎疫情衝擊，美國聯準會 3 月大舉降息 6 碼，銀行不僅美元存款牌告利率也跌破 1 字頭，優利定存方案也跟著銷聲匿跡，不過仍有部分公股銀，包括華南銀行、土地銀行等近期推出短天期優存，但利率也僅 1%。

土銀今 (17) 日推出限量版美元定存，臨櫃辦理單筆存滿 3000 美元新資金，可享 3 個月期年利率 1%，比起目前牌告利率 3 個月期 0.5% 高出 0.5 百分點。

土銀表示，透過網路銀行或行動 APP 線上買匯還能享有結匯優惠與利率加碼，其中美元存款可享 3 分折讓，轉定存利率還可再調高 0.02 百分點。

華銀的美元優存同步鎖定企業戶個人戶，透過新台幣結購換匯，或是從他行匯入新資金，個人單筆存滿 5000 美元，企業存滿 5 萬美元，可享 1 個月期年利率 1 % 優惠。

舉例來說，假設某企業單筆存滿 30 萬美元，估算約可領取新台幣 7500 元利息，存滿 80 萬美元、利息可達新台幣 2 萬元。

華銀表示，受新冠肺炎疫情影響，讓金融市場面臨劇烈動盪，定期存款為短期內相對安穩的資金停泊站，其中又以美元具保值與避險功能，轉進「美元高利定存」堪稱現今資產配置之最好選擇。