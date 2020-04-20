三因素助燃 金價上看1800-2000美元 可加大力道避險配置

肺炎疫情對全球經濟造成重創，雖各國政府加大政策力道有助維持金融市場運行，但經濟數據落底情形尚處觀察階段，市況反覆震盪的可能性仍大，元大投信提醒投資人分批進場的同時，也要重視避險資產配置的重要性，如大幅受惠於現階段金融環境的黃金，是可加大關注力道的重要避險資產之一，中長線走勢看好。

目前國際大型投研機構對金價多持正向看法，如高盛預期未來 12 個月金價上看每盎司 1800 美元以上，花旗亦認為未來 2 至 3 年內有機會挑戰每盎司 2000 美元。元大投信分析，未來在三大因素影響下，黃金將持續具有吸引資金流入誘因，進而支撐金價向上發展，發揮避險功能。

因素一：市場重視避險 黃金成為首選

只要短線不確定性增加，市場避險情緒就有機會推升金價，且黃金與主要股市在風險偏好上處於相反兩端，在低利環境中更增其避險價值。基於本次肺炎疫情橫行全球，各國多難倖免於難，需求面的回溫有待時間，預期市場對黃金的避險需求將易增難減。

因素二：聯準會政策使美元指數缺乏大漲動能

美國聯準會為維持市場穩定，推出高達 2.3 兆美元的新貸款計畫，聯準會資產負債表也將因此持續大幅擴增，此舉將使美元缺乏大漲動能，而金價與美元指數原則上呈負相關，市場也預期黃金可望因此連帶受惠。

因素三：全球負實質利率擴大 持有黃金機會成本大減

黃金資產無法孳息，因此實質利率（名目利率減去通貨膨脹率）為持有黃金的機會成本，在聯準會大幅降息，全球主要國家實質利率幾乎皆呈負數下，持有黃金機會成本大減，有利資金進入金市，成為金價有利支撐。

元大投信表示，目前肺炎疫情對全球經濟的衝擊仍在估算階段，且未來仍有美中各項議題角力、美國總統大選等多項潛在變數，均為持有黃金相關資產以避險配置的有力理由。建議已持有者可低進高出，動態調整黃金相關資產約佔個人資產的 5~10%；若計畫建立部位者，則應留意市場情緒波動或短線推升金價，不宜追高而是把握金價回落時低接，更能有效發揮黃金的避險性質。