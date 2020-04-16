中國來勢洶洶 南韓半導體業率先拉警報？

中國政府最初於 2015 年宣布，中國將在 10 年內實現半導體業的自給自足。如今中國相關的投資額已達人民幣 1 兆元，並且還在繼續增加中，對此，南韓半導體大廠三星電子和 SK 海力士已率先感到擔憂，因中國的積極拓張已經導致兩家公司市佔率和銷量下跌，而除了中國政府的積極支持外，部分中國半導體公司竊取專利和挖角的舉動，也增加南韓半導體商的競爭壓力。

日前，中國的長江存儲 (YMTC) 宣布，將推出兩款 128 層 NAND 快閃記憶體。長江存儲在去年成功製造了 64 層的記憶體產品，並有望在今年下半年開始製造 128 層產品。南韓三星電子和 SK 海力士在去年生產了他們的第一批 128 層 NAND 快閃記憶體產品，一旦長江存儲如期在今年下半年生產 128 層產品，南韓公司和中國公司之間的技術差距可能將會小於 2 年。

中國的紫光集團也正積極將業務擴展到行動應用處理器。該公司於 2013 年收購了展訊和銳迪科微電子，以增強系統晶片設計能力。紫光集團旗下無廠子公司紫光展銳 (Unisoc) 也計劃委任台積電生產 6 奈米 5G 數據機和行動應用處理器。

三星電子和 SK 海力士於 2019 年第四季全球 NAND 記憶體市場的 35.5% 和 9.6%。在此期間，中國幾乎佔據了全球半導體需求的一半。去年，三星電子和 SK 海力士在中國的銷售額分別為 380,405 億韓元和 125,702 億韓元。SK 海力士在中國的銷售額佔該公司總銷售額的 46%。

面對來自中國的競爭，三星電子計畫通過增加投資來應對挑戰。舉例來說，自 2017 年以來，該公司已在其位於中國西安的第二座工廠投資了 70 億美元，並計劃再增加 80 億美元的投資。一旦完成投資，該工廠的每月 NAND 快閃記憶體產量將達到 130,000 片。SK 海力士也計劃通過增加投資來阻止中國公司的擴張。在過去三年中，SK 海力士在該行業的年均投資超過 13 兆韓元。