肺炎衝擊擴散 Gartner估今年全球半導體營收將年减0.9%

國際研究暨顧問機構 Gartner 指出，由於新冠肺炎疫情衝擊半導體供應鏈及需求，估今年全球半導體營收將年減 0.9%，較上季預測的年增 12.5% 大幅減少，記憶體營收估將年增 13.9%，且若非記憶體需求逆勢成長，今年半導體營收預測數字可能更不樂觀。

Gartner 研究實務副總裁 Richard Gordon 表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，各國政府採取強硬應對方式防堵病毒散布，對需求的影響將遠比當初預測的更為嚴重，他並指出，今年預測數字原本可能更不樂觀，但記憶體業務逆勢成長，減緩市場下滑幅度。

Gartner 預估，今年全球半導體營收預估值將較上一季預測減少 550 億美元，降至 4154 億美元；整體市場成長率也從原預測的 12.5%，大幅縮減到 - 0.9%。今年記憶體營收將占全球半導體市場的 3 成，年增 13.9%，達到 1247 億美元；非記憶體市場營收則較前一年下滑 6.1%，估約 2906 億美元。

NAND flash 去年以來嚴重缺貨，使價格持穩，Gartner 估今年營收將成長 40%。Richard Gordon 指出，由於製造延遲加上技術正處轉換期，今年 NAND flash 供應將維持歷史低檔，上半年價格上揚 15.7%，但到 2020 年末，市場對 NAND flash 需求將萎縮，導致下半年價格反轉為下滑 9.4%，惟整體均價走揚，仍將使全年營收維持成長。

DRAM 方面，Richard Gordon 指出，今年上半年雲端服務供應商的強勁需求，將推升伺服器 DRAM 價格與營收上揚，但成長力道將被需求疲軟且價格下滑的智慧型手機市場抵銷；Gartner 預估，今年整體 DRAM 市場營收將下滑 2.4%。

Richard Gordon 認為，非記憶體類的半導體市場，將因智慧型手機、汽車與消費型電子產品產量大幅減少，遭受嚴重衝擊。相較之下，超大規模資料中心與通訊基礎建設業者，則因持續在遠端工作和網路儲存方面進行策略投資，而更具應對疫情衝擊的彈性。