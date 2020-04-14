疫情衝擊需求 南韓3月份半導體出口萎縮

根據南韓貿易工業能源部發布的數據顯示，南韓 3 月份資通訊科技 (ICT) 出口額達到 160 億美元，年增 1.1%。不過，儘管成長趨勢得以維持，與 2 月相比，成長速度明顯放緩，該國 2 月份 ICT 出口年增 8.5%。

進口方面，南韓 3 月份 ICT 進口成長 2.7%，至 94.4 億美元。總體來看，南韓 3 月份 ICT 貿易差額達到 65.7 億美元的順差。

南韓 3 月份 ICT 出口成長放緩主因來自於半導體產品出口的減少，該月半導體出口額為 88.7 億美元，年減 2.7%。儘管 DRAM 和 NAND 快閃記憶體單價上漲，價格在 2 月份上漲 9.3%，但由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的蔓延導致需求下降，價格在一個月內再次下跌。特別是，記憶體半導體出口僅達到 56.6 億美元，年減 13.5%。

顯示器作為 ICT 出口的三大項目之一，3 月份出口額也有所下滑，為 16.4 億美元，年減 4.4%，也是自 2018 年 9 月以來連續第 19 個月下跌。

對中國的出口約佔南韓 ICT 總出口額的一半，在 3 月份也出現跌幅。2 月份對中國出口上漲了 4.9%，顯示出復甦的跡象。不過受到武漢肺炎疫情的衝擊，3 月份對中國的半導體出口萎縮了 8.8%，拖累的整體對中的出口額。

另一方面，南韓 3 月份電腦和週邊設備出口額達到 12.3 億美元，年增 77.6%。該國工業部的一位官員表示，出口額的上漲來自於固態硬碟 (SSD) 的出口激增了 176.9%。此外，受益於三星電子的可折疊式智慧型手機 Galaxy Z Flip 和旗艦機 Galaxy 20，手機出口也成長了 11.3%。

按國家劃分，南韓 3 月份對美國出口成長 16.8%，對日本出口成長 18.9%，對越南出口成長 7.9%。但是，對中國出口縮減 5.6%，對歐盟出口縮減 -1.2%。