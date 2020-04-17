BOE官員：疫情衝擊+油價重挫 英國通膨恐跌至1%以下

英國央行 (BOE) 的政策制定者 Silvana Tenreyro 於週四 (16 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟造成重創，預估在接下來的幾個月，英國的通膨增長率恐將跌落至 1% 以下。

肺炎疫情的蔓延，再加上石油價格的重挫，導致物價呈現低迷的態勢。另外，為了防止疫情的擴大，英國政府採取了封鎖措施，並下令禁止民眾非必要的外出，促使線上購物及遠端辦公需求的增加，並對於商辦租金價格造成衝擊。

另外，Tenreyro 亦表示，由於疫情導致許多企業及商店暫時關閉，造成物價相關數據蒐集困難，再加上消費者購買行為的轉變，也造成家庭的採購品項異於以往，因此，疫情期間的通膨數據較難解讀。

Tenreyro 認為，在疫情受到控制之後，預期通縮的壓力將會上升，而物價未來的走勢則取決於經濟復甦的速度、以及政府刺激政策的成效。

Tenreyro 暗示，央行可能採取更多的寬鬆政策，目前貨幣政策委員會正與政府及銀行密切合作，並會竭盡所能的採取各項措施，以減輕疫情對於家庭、企業、及金融市場所造成的損害。

上個月 BOE 召開了兩次緊急會議，並將基準利率由 0.75%，調降至歷史低點 0.1%，除此之外，央行亦額外增加 2 千億英鎊的資產購買規模。

英國基準利率 (圖：Trading Economics)

但 Tenreyro 指出，僅管央行採取了積極的寬鬆政策，卻仍無法避免英國失業率的攀升，並且將對實質薪資成長造成威脅。

針對英國的經濟前景，Tenreyro 表示，疫情對於經濟的衝擊將無可避免，除了失業率上升之外，隨著全球市場的不確定性攀升，預期國際貿易及投資規模皆將呈現衰退的趨勢。

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