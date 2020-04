WHO列13點回擊 外交部籲邀台灣以觀察員參與WHA

中央流行疫情指揮中心今 (15) 日召開例行記者會,針對世界衛生組織 (WHO) 大動作回擊紐時刊登台灣人募資的廣告,外交部回應,我國多年來被 WHO 拒於門外,未能參加實驗室網絡,台製疫苗也不被認證,並再次呼籲 WHO 讓台灣以觀察員身分出席今年的 WHA。

WHO 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 近日抨擊台灣對他人身攻擊,設計師聶永真、Youtuber 阿滴、沃草共同創辦人林祖儀等人,發動募資在紐時刊登全版廣告,對此,WHO 提出 13 點回應,表示數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。

外交部國際組織司司長陳龍錦表示,肯定 WHO 開始正視並討論台灣的參與問題,不過,WHO 迄今仍無法抗拒來自中國政府的壓力並完整接納台灣參與會議,甚至在疫情報告中也將台灣納為疫區。

陳龍錦指出,2017 年起台灣就未曾獲邀出席世界衛生大會,10 年來申請參與 187 場技術性會議,僅受邀參加了 57 場,被拒絕比例高達 7 成,且 WHO 多半未說明拒絕的原因。

此外,台灣專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡,但 WHO 仍未同意邀我方參加實驗室網絡;WHO 也無法認證台灣製造的疫苗,不僅嚴重影響我國研發,也讓提供疫苗給其他國家造成阻礙。

陳龍錦強調,台灣有能力、有意願參與提升全人類健康水準努力,也以實際行動如捐贈物資、分享防疫經驗協助各國防止疫情蔓延,台灣能幫忙、且正在幫忙,並呼籲 WHO 盡快與我國政府研商,以觀察員身分出席世界衛生大會,並完整接納台灣參加活動。