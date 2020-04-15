〈政院兆元紓困〉文化部紓困2.0新增員工薪資、營運補貼 預計5月上路

行政院今 (15) 日舉行紓困振興方案記者會，文化部長鄭麗君表示，藝文產業紓困 2.0 總預算則從 15 億元提高至 52.2 億元，新增艱困事業員工薪資補貼，每人最高 6 萬元，以及一次性的營運資金補助；若是靠接案的藝文工作者受疫情波及，也可申請補助最高 6 萬元。

針對申請藝文紓困的對象，鄭麗君指出，除事業外，無一定雇主的承攬或接案工作者都可以來申請，包括表演藝術團隊、書店、畫廊、電影院、影視製作公司、展演空間的經營者、作家、演員、舞者、樂手及燈光音響技術人員等，希望照顧到藝文事業、員工及自雇者，避免人才流失。

根據統計，藝文紓困 1.0 從 3 月 18 日開始受理，4 月 10 日截止收件，共 7658 件，當中有 9 成都是 4 月才送件，為了加速撥款，文化部已先行審查 3 月的申請案件，目前陸續發出核定函，只要備齊資料就可以領款了。

由於疫情持續發展，文化部配合行政院提出藝文紓困 2.0 方案，總預算由 15 億元提高至 52.2 億元，預計將在 4 月下旬公告，5 月受理申請，同時也會開放線上填表，以加速紓困補助相關作業。

針對各類型藝文事業減輕營運衝擊補助方案，文化部延續人員薪酬優先原則，補助人員薪資、一次性營運資金，也可同時提出因應提升計畫，每事業每次公告補助合計上限為 250 萬元。

鄭麗君指出，紓困 2.0 則新增了藝文艱困事業員工薪資及營運補助方案，只要營運額衰退逾 5 成或無法持續營運，像是電影院業績下滑逾 9 成形同歇業，都可以來向文化部申請補助員工薪資 4 成，每人上限 2 萬元，補助 3 個月及一次性營運資金，不受 250 萬元的限制。

此外，除原經濟部中小企業處貸款及利息補貼方案，文化部新增開辦大型藝文事業納入經濟部大型企業融資方案，大幅提高融資額度至 5 億元。

藝文產業有許多人是自雇者，鄭麗君表示，文化部也有提供三個紓困途徑，第一、若因疫情導致承攬契約或工作約定受影響，可提出減輕營運衝擊的補助申請，每人上限 6 萬元；第二、自然人可合併於合作的事業提出申請；第三、可參加勞動部自營業者補助專案，每月 1 萬元薪資補貼，共 3 個月。