疫情重創航空產業 波音3月訂單取消量達150架

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致航空旅客數大幅下滑，並對於航空業者造成前所未有的衝擊，波音 (BA-US) 於週二 (14 日) 表示，3 月份的 737 MAX 機型訂單取消數量高達 150 架，使得 1 月至 3 月份的訂單取消總數量達到 307 架。

受到該負面消息的影響，導致波音股價應聲下跌。於台北時間週三 (15 日) 凌晨 0 時許，該公司股價下跌 1.04%，報每股 145.82 美元。

波音股價日 k 線圖

巴西高爾航空 (Gol) 取消了 34 架窄體客機的訂單，飛機租賃公司 Avolon 則取消了 75 架。另外，由於廣體客機及軍用機型訂單於 3 月份共增加了 31 架，使當月份的淨訂單取消數量達 119 架。

為了防止肺炎疫情擴大，各國政府紛紛採取旅遊禁令，並下令禁止民眾非必要的外出，導致航空業者營運受到重創。波音表示，由於航空旅遊需求的下滑，客戶皆面臨了嚴重的財務壓力，並採取調整訂單數量等措施，為了因應疫情的衝擊，波音亦調降 737 MAX 機型於短期的生產計劃。

去年波音 737 MAX 機型發生了兩起墜機事故，導致該公司面臨停飛及停產的威脅，而隨著美國疫情快速蔓延，各州政府皆實施居家避疫令，波音已於 3 月底宣佈暫時關閉西雅圖工廠，而位於南卡羅萊納州的工廠，亦於上週宣佈暫停營運，該工廠主要生產波音 787 廣體客機。

由於疫情導致波音財務壓力攀升，為了降低人事成本，並保留帳上現金以備不時之需，該公司已於本月初宣佈，將針對員工實行自願離職、及提早退休計劃。