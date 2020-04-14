〈新冠肺炎疫情〉國內睽違1個月零確診 歐美返國家中有老幼者須住防疫旅館

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (14) 日宣布，睽違一個月，國內無新增確診病例，全台維持 393 例，其中有 124 人解除隔離；此外，自 18 日零時起，入境民眾如有歐洲、美洲旅遊史，家中有慢性病、長者、幼童者，一律入住防疫旅館，申報不實最高開罰 15 萬元。

陳時中表示，隨著第二波境外移入疫情爆發後，每日平均新增約 14 例個案，繼 3 月 9 日後，國內睽違一個月多，國內再度出現零確診的好消息，值得大家高興一下，但防疫工作仍要持續。

此外，陳時中也宣布，18 日 (週六) 零時起，入境民眾登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若同住者有 65 歲 (含) 以上長者、6 歲 (含) 以下幼童、慢性疾病患者 (如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)、無專用房間 (含專用衛浴設備) 者，應入住防疫旅館，經查資料申報不實者，最高可罰 15 萬元。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，22 縣市防疫旅館的房間數已超過 6000 間，入住率約 3 成，目前供應量仍足夠，交通部將持續輔導業者加入建置房間，以滿足未來居家檢疫民眾的需求，其中屬北北桃需求較大，有 2500 間以上，加入防疫旅館的業者每人每日將可獲得補助 1000 元。

指揮中心進一步指出，除了居家檢疫者外，居家隔離者若有上述情形，也可向各縣市地方關懷服務中心申請入住防疫旅館，國內各縣市防疫旅館目前尚有 4703 空房可供入住，相關資訊可至台灣旅宿網防疫旅宿專區查詢。