受疫情衝擊 全球巧克力需求驟跌

巧克力需求與經濟息息相關，像是在 2008-2009 年金融蕭條時期，全球可可粉研磨量下跌了 6.3%。如今，受到新冠肺炎疫情爆發的影響，商店關閉，民眾被迫待在家中，預期全球巧克力需求也將下跌，可可加工量將因此下滑，並對像是東南亞等地的加工廠造成損害。

根據七位業界分析師和專家的調查估計，歐洲作為巧克力最大的消費地區，巧克力需求可能下跌 1% 至高達 11%，北美地區的跌幅則為 3% 至 7.5%。報告中也估計，受到全球需求下滑的影響，亞洲地區的加工量可能下跌 9%。

美國最大的食用糖經紀商 JSG Commodities 副總裁 Eric Bergman 表示：「巧克力需求的下跌是價格上漲和經濟成長急劇萎縮的直接結果。「疫情如今造成消費活動大幅下滑，因為奢侈品的可支配支出持續下降。」

大宗商品諮詢機構 J. Ganes Consulting 總裁 Judy Ganes 則表示，疫情持續蔓延，甜點需求下跌、婚禮活動遭到取消，機場人潮大減衝擊免稅店商品銷售，第二季經濟成長放緩的影響恐將更加明顯，以反映出零售業的損失。國際貨幣基金組織 (IMF) 估計，今年全球國內生產總值 (GDP) 將萎縮 3%。

此外，最大的可可豆生產國象牙海岸和第二大生產國加納，為確保農民生計，實行生活收入差異 (living income differential) 的舉措，使得加工廠的可可豆採購成本增加，巧克力需求也越發容易受到新冠肺炎疫情的影響。