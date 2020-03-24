疫情燒出需求！ 美大型零售商將招募50萬人力

美國大型零售商未來幾周將招募 50 萬人力，從沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 到 CVS Health Corp. (CVS-US) 在內十多家大型公司都有類似計劃，這股招募潮象徵美國勞動力大軍一大轉變：從中小企業和其他因武漢肺炎疫情裁員的企業，轉而投入大型零售商懷抱。

新型冠狀病毒在美國感染逾 3.2 萬人，從加州、紐約州、伊利諾州等地都下令非必要企業暫時關閉，並建議民眾盡可能不要外出，小餐廳和在地零售商店不是拉下大門暫停營業，或是縮減營運，失業人數在 3 月激增。

在此同時，大型零售商正設法滿足消費者對食品和各式家用品激增的需求，為忙得不可開交的商店和倉庫增補人手。為了吸引勞工投入有接觸人群風險的第一線工作、或從事物流運輸，業者祭出比以往更優渥的福利，包括加薪、提供帶薪病假和兒童照護服務、發放現金獎金，有些公司的臨時工或兼職工也適用。

配送生鮮雜貨的 Instacart 週一 (23 日) 表示，計劃未來三個月增僱 30 萬人，員工總數將增為目前的兩倍以上。其中加州招募 5.4 萬名員工，紐約州聘僱 2.7 萬人。這家公司的代購人員會為顧客購買生鮮雜貨，最近幾周訂單數量翻倍成長，訂單額也勁增 15%。該公司甚至針對需要居家檢疫 14 天或是確診客戶，提供長達 14 天的付款時間。

大型餐廳招兵買馬以因應外送訂單，包括必勝客 (Pizza Hut)、達美樂 (DPZ-US)、Papa Jones 都在美國招募，人數分別介於 1 萬到 3 萬不等。

美國最大民間企業雇主沃爾瑪計劃增聘 15 萬人，並改善旗下所有門市和倉庫員工的帶薪病假政策。在美國約有 150 萬名員工的沃爾瑪該公司還表示，將向支領時薪的工人發放總額 5.5 億美元的特別現金獎金，電商部門倉庫工人的時薪也將提高 2 美元，直至 5 月底。

沃爾瑪公共事務執行副總裁 Dan Bartlett 說：「與其說是填補人力缺口，不如說是因為需求太大了。」

亞馬遜則是率先增聘人手的大企業，該公司上週表示將在美國招聘 10 萬名工人，部分國家的時薪提高，並為倉庫及物流的兼職員工提供帶薪假。Target Corp. (TGT-US) 也將兼職者的時薪提高 2 美元，並把年長和懷孕員工的帶薪假時間提高到最多 30 天。