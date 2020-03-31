嬌生武漢肺炎疫苗9月展開人體試驗 股價大漲8%

嬌生公司 (JNJ-US) 週一 (30 日) 表示，9 月將開始為武漢肺炎實驗性疫苗進行人體試驗，最快 2021 年初可在 2021 年初獲美國當局授權用於緊急用途，股價大漲 8%，亞培公司 (ABT-US) 也因推出快篩工具，週一收盤勁揚 6.41%。

嬌生說，只要疫苗獲准使用，將擴大全球產能，目標供應超過 10 億劑疫苗。此疫苗將於 9 月進入第一期臨床試驗，反映疫苗效果的臨床數據將在年底前出爐。

嬌生股價走勢圖。(來源: investing.com)

嬌生已和美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）合作，雙方承諾投入超過 10 億美元經費研發這支疫苗。該公司表示，將致力於在非營利基礎上，為社會提供負擔得起的疫苗。

亞培股價週一也大漲 6.41%，該公司研發一款武漢肺炎病毒快篩工具，已由美國食品藥物管理局 (FDA) 授權用於緊急用途。根據亞培，這款可攜式檢測套組可在短短五分鐘內驗出結果，預計最快本週可以提供每日 5 萬次檢測。

嬌生和亞培的漲勢，帶動標普 500 指數醫療保健類股上揚 4.67%。

全球正在努力開發因應新型冠狀病毒 (COVID-19) 的疫苗，但專家警告可能需要超過一年的時間才能準備就緒。美國已在 3 月 16 日啟動武漢肺炎疫苗第一次臨床試驗，由健康的志願受試者接種生技業者 Moderna Therapeutics(MRNA-US) 提供的實驗性疫苗。

此外，根據世界衛生組織，香港康希諾生物公司 (CanSino Biologics) 的疫苗也處於第一期臨床試驗。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據顯示，截至美東時間 31 日下午 5:30，全球武漢肺炎確診人數超過 77 萬例，奪走超過 3.7 萬人性命。美國上周超過義大利和中國，成為確診人數最多的國家，目前累計超過 16 萬人確診，其中近半數來自紐約。

在沒有疫苗的情況下，部分國家的衛生當局測試吉利德 (GLD-US) 的抗伊波拉藥物「瑞德西韋」(remdesivir)。美國疾病控制和預防中心 (CDC) 本月稍早表示，華盛頓州開始把瑞德西韋用來治療華盛頓州的極重症病患。